Meclis Hükümeti bekliyor!..

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, 9’uncu dönem ikinci toplantısı bugün yapıldı.

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonrasında oluşan ve 22 Ocak’ta yapılan ilk toplantıda seçimi kazanan milletvekillerinin yemin ederek resmen görevlerine başlamalarının ardından bugün saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Hüseyin Angolemli başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı’nın Hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e tevdi ettiğine ilişkin yazı Genel Kurul’da okundu, Genel Kurul, daha sonra gündeminde bulunan Başkanlık Divanı seçimlerini varılan mutabakat gereği bir sonraki birleşimine erteledi.

Genel Kurul, yine varılan gruplar arası mutabakat gereği bugünkü oturumunu kapattı.

Meclis bir sonraki birleşimini 5 Şubat 2018 Pazartesi yapacak.