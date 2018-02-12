Meclis Hükümet Programı’nı görüşüyor

SAAT: 12:15

CTP Milletvekili Akansoy: “Program bu Hükümet’in ‘Ben yaptım olur Hükümeti’ olmayacağını ortaya koyuyor”

Hükümet Programı’yla ilgili heyecan duyduğunu ifade eden CTP Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, ayakları yere basan, gerçekleşebilecek bir Hükümet Programı’nın önemine işaret etti.

Genel geçer ifadelerle bir Hükümet Programı’nı eleştirmenin doğru olmadığını ifade eden Akansoy, bir programın daha önceki Hükümet Programı ve o programın ne kadar gerçekleştirildiği ile değerlendirilebileceğine, aksi halde samimiyetsizlik olacağına değindi.

Hükümet Programı’nın, bu Hükümet’i“Ben yaptım olur hükümeti” olmayacağını ortaya koyduğuna işaret eden Akansoy, Hükümet’in bu anlamdaki kucaklayıcı anlayışına sahip çıkılması gerektiği düşüncesini belirtti.

“Ötekileştirici söylemleri şiddetle reddederiz”

Meclis Başkanı’nın Doğuş Derya’nın yemini ile ilgili gerekli mercilerden görüş aldığını ve bununla ilgili açıklama da yaptığını hatırlatan Akansoy, “Bundan böyle herhangi bir Milletvekili’ne yönelik ötekileştirici söylemleri şiddetle reddederiz. Bu ve benzeri konularda daha sert olacağımızı belirtmek isterim. Bundan böyle de, hangi milletvekili olursa olsun bir milletvekiline karşı ötekileştirici tavırlara şiddetle tepkimizi koyacağız” açıklamasında bulundu.

YENİDÜZEN’in manşetinde Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvar Nolar’ın ifadelerini Meclis Kürsüsü’nden okuyan CTP Milletvekili Asım Akansoy, “Demek ki birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var, ötekileştirmeden, saygı duyarak” şeklinde konuştu.

SAAT: 11:30

YDP Genel Başkanı Arıklı: “İlke ve prensip değil bakanlık pazarlığı yapıldı”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın yeminini tekrarlaması gerektiğini ileri sürerek, Derya’nın yeminini tekrar etmemesi halinde, önümüzdeki yemin töreninde YDP Milletvekilleri’nin kürsüde slogan atacağını, el işareti yapacağını ve 5 dakika da konuşacaklarını söyledi.

Bu Hükümet’in hiçbir partisinin bu programda imzası olmadığını savunan Arıklı, yıllardır polisin sivile bağlanmasını savunanların bunu Hükümet Programı’na koymamasını eleştirdi.

Seçim manifestosunda bunların bulunduğunu, Merkez Başkanı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın buradan atacağına ilişkin insanlara söz verildiğini ancak programda bunların bulunmadığını söyledi.

Bet ofislerine ilişkin de kararlı adımların programda yer almadığını savunan Arıklı, prensiplerin değil bakanlıkların, daire müdürlüklerinin tartışıldığını ve ilke ve prensipler yerine bunların pazarlıklarının yapıldığını ileri sürdü.

İlke defa bir Hükümet Programı’nda Kıbrıs konusunun yer almadığını ifade eden ve eleştiren Arıklı, “Bu hükümet Kıbrıs konusunda ne düşündüğünü bilemeyeceğiz” dedi.

"Bugüne kadar kimseye dava okunmadı"

Bundan önceki yıllarda Meclis baskınlarında hiçbir dava okunmadığını, hiçbir uygulama yapılmadığını savunan Arıklı, dağ yolundaki kazadan sonra Başbakanlığın camlarını kırıldığını, yaralanan polisler olduğunu ancak o olayda da ciddi bir kovuşturma olmadığını ileri sürdü.

Şimdi buradaki eylemcilerin 'isyanla' suçlandığını söyleyen Arıklı, bugüne kadar eylemcilere uygulanan neyse, şimdi de onun uygulanmasını istedi.

“UBP’nin camı penceresini kıranla, Afrika Gazetesi’nin camı penceresini kıranlar arasında ne fark var”

“UBP’nin camı penceresini kıranla, Afrika Gazetesi’nin camı penceresini kıranlar arasında ne fark var” diye soran Arıklı, tutuklu bulunan 6 zanlıdan sadece 1 tanesinin YDP’li olduğunu söyledi.

Hiçbirini savunmadığını kaydeden Arıklı, “Cezaları neyse çekecekler ama farklı muameleyi kabul etmiyoruz” dedi.

Afrika Gazetesi ile ilgili bir işlem yapılmadığını söyleyen ve bunu eleştiren Erhan Arıklı, Meclis oturumundan sonra Afrika Gazetesi ile ilgili yasal işlem başlatacaklarını söyledi.

“Kur’an Kursları için yasaklayıcı olmayın”

Hükümet Programı’nda eğitimle ilgili ‘demokratik ve laik eğitim’ vurgusunu da eleştiren Arıklı, “Güneyde okullarda Enosis okutulurken, siz Humanist çocuklar yetiştireceksiniz…” şeklinde konuştu.

Kuran Kursları’nın eğitim bakanlığı izni ile yapıldığını ve yasaklayıcı bir zihniyette olunmaması gerektiğini savundu.

Kendisinin de bir İlahiyatçı olduğunu söyleyen Arıklı, bu konuda hükümeti destekleyebileceğini belirtti.

“Bu sendikal anlayışla özel sektörde sendikalaşmanın önünü açamazsınız”

“Devlet içerisine devlet olmuş bu sendikal anlayışla özel sektörde sendikalaşmanın önünü açamazsınız. Canı her istediğinde eylem, grev yapan bu anlayışla insanları sadece işsiz bırakırsınız. Bu anlayışla kimse özel sektörde sendikalaşmaya gidemez. İşveren o işçileri kapı önüne koyar.”

“TDP’nin tüm hırçın yaklaşımlarına, CTP içindeki bazı milletvekillerinin yaklaşımlarına rağmen güvenoyu verebilirdik…”

“Atacağınız her iyi adımda yanınızda, yanlış adımlarda da karşınızda olacağız. Bir jest olsun, toplumda kucaklamayı sağlayalım, bu Hükümet’e Güvenoyu verelim mi diye dün MYK’mı topladım.

TDP’nin tüm hırçın yaklaşımlarına, CTP içindeki bazı milletvekillerinin yaklaşımlarına rağmen güvenoyu verebilirdik ama MYK güvenoyu vermeme kararı aldı.”

Meclis toplandı...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cuma günü okunan Hükümet Programı’na ilişkin görüşmeler gündemiyle toplandı.

İlk olarak, UBP Grup Başkan Vekilliklerine, Milletvekilleri Dursun Oğuz ile Ersin Tatar, Halkın Partisi Grup Başkan Vekilliklerine ise Milletvekilleri Hasan Topal ve Mesut Genç’in getirildiği Meclis Genel Kurulu’nun bilgisine getirildi.

Bugün tamamlanırsa, Çarşamba GÜVENOYU…

Meclis Genel Kurulu toplantısının bugün tamamlanması durumunda, Meclis Genel Kurulu, 14 Şubat Çarşamba günü hükümete güvenoyu oylaması için toplanacak.

Bugünkü görüşme, gece yarısından sonra tamamlanırsa, güvenoyu oylaması 15 Şubat Perşembe gününe kalacak. Güvenoyu oylamasında 26 “evet” aranacak. CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti’ni oluşturan 4 partinin Meclis’teki sandalye sayısı, 27.

Özgürgün: “Zorlama Hükümet’in, çalakalem programı…”

İlk sözü UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün aldı. “Hepinizi yanıltarak Hükümet’in başarılı olmasını diliyorum” diyen Özgürgün, halk iradesine de yansıtmasa da, ülke ve halk için hayırlısını diledi.

“Bu Hükümet’in bir ortağı da Cumhurbaşkanı’dır” diyen Özgürgün, ‘Zorlama Hükümet’in, ‘Çalakalem’ Hükümet Programı’ nitelemesi yaptı. Bu tür ‘zorlama hükümetler’in tarih içinde de görüldüğünü ileri süren Özgürgün, ‘bu popülist Hükümet Programları’nın halkı da mutlu etmediğini savundu.

“Kıbrıs konusunda tek satır yok…”

Hükümet Programı’nda Kıbrıs konusunda tek bir satır olmamasını eleştiren Özgürgün, bunun bir zafiyet olduğunu savundu.

Müzakerelerin başlamasına ilişkin hazırlıklarına başladığına ilişkin duyumlara işaret eden Özgürgün, “Belli ki bu dört parçalı hükümetin Kıbrıs konusunda tavrı susmaktır” ifadelerini kullandı.

“Polisin sivile bağlanması, Güvenlik Kuvvetlerin atanmasına ilişkin bir şey yok…”

Türkiye’nin desteğinin ve işbirliğinin her dönemde devam ettiğini kaydeden Özgürgün, ptogramda Türkiye ile ilişkilere yer verilmemesini de eleştirdi.

Özgürgün’ün ifadeleri devamla şöyle:

“Kurumlarımızın Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesi ile seçilenler tarafından yönetilmelidir ahkamı kesenlerin hazırladığı bu programda çok fazla cek, cak var… Bet ofislerin, gece kulüplerin kapatılacağına dair bir şey göremedim. Polisin sivile bağlanması, Güvenlik Kuvvetlerin atanmasına ilişkin bir şey de yok.”

“Çok fazla icraat odaklı bir program değil”

Ana Muhalefet UBP Genel Başkanı Özgürgün’ün ifadeleri şöyle:

“Meclis aritmetiğinin zorlaması ile ortaya çıkan ana muhalefet görevimizi sonuna kadar yapacağız. Bu programın üzerinde önemle durulması gereken mesajlar içerdiğini görmekteyim.

Çok fazla icraat odaklı bir program değil ama başarılı olması gereği vardır. Başarılı olmazsa halkımız kaybedecektir. Bu noktada da olmayacak duaya da amin denmez.

Normal şartlarda kurulmuş olsaydı bu Hükümet, çıkıp buradan çok fazla bir şey söylememe gerek olmazdı. Halkın iradesinin tersine bir Hükümet kuruldu.

Sandık iradesini yansıtmayan bir Hükümet olduğu için şimdi çok daha dikkatli izleyeceğiz.

Biz ana muhalefet partisi olarak Hükümet bu oluşumundan dolayı bu ilk toplantıda bu anlamda söz alıp değerlendirme yapıyoruz, yoksa buyurun 100 gün devam edin, hayırlısı olsun diyecektik, 100 gün sonra eleştirecektik.

Aslında iyi niyet de gösterdik, Meclis Başkanı 40 oy aldı… Demek ki bizden de aldı. Başkan Yardımcısı 27 oy aldı, Meclis Başkanı 40 oy aldı.

İlkleriniz ve çarpıklıklarınız çok… 21 milletvekili ile Meclis Başkanlığı’nı da almayan ilk parti oldu herhalde.”

“Cumhurbaşkanı herhalde sizin her istediğinizi yapar”

“Bizi kendine hep rakip görmüş, ne amaçla bunları yaptığını da anlamadığım Cumhurbaşkanı bu hükümetin ortağıdır. Hükümet ettiğimiz dönemde bize yaşattığı sıkıntıları biliyoruz. Sırf bizim hükümete muhalefet etsin diye imzalamadığı, Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği yasalar… Hiç sorumluluğu olmadığı halde… Atamalarda, kararnamelerde bize birçok sıkıntı da yaratmıştır Sayın Cumhurbaşkanı ama çok sesimizi çıkarmadık.

En azından Cumhurbaşkanı sizin her istediğinizi yapacak ama nereye kadar bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bizimle konuşmadı, istişare de etmedi ama şimdiki Başbakan’la iyi çalışacağını düşünüyorum. Seçimlere kadar…”

“Sanki Tahsin Bey aydan geldi…”

"Dönemin Dışişleri Bakanı ile Sayın Cumhurbaşkanı hiç görüşmedi. Sanki Tahsin Bey aydan geldi… Şimdi Kudret Bey’e yaşatmayacaktır herhalde…

Sayın Cumhurbaşkanı, Sözcüsü aracılığı ile bana cevap vereceğine, baksın bu ülkenin refahının nasıl yükseltileceğine…

En ufak bir sıkıntı görürsen Ana Muhalefet partisi olarak karşınızda olacağız. Üzülerek ret oyu vereceğimizi söylüyor, yeni hükümetin hayırlı olmasını diliyorum”