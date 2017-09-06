Meclis hukuk komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, toplandı.



Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Komite, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı görüşmeyi sürdürdü.



UBP Milletvekili İzlem Gürçağ başkanlığında yapılan toplantıya, CTP milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Asım Akansoy, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP milletvekilleri Ersin Tatar ve Zorlu Töre'nin yanısıra Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı da katıldı.



Davetli olarak katılan Başbakanlık Müsteşar Metin Beyoğlu da Başbakanlık adına görüşlerini sundu.