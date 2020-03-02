Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarı Genel Kurul’da oy birliği ile kabul edildi. Tasarı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenleyeceği sınavdaki geçme notunu ve terfiye müracaatla ilgili çalışma yılını aşağıya çekmeyi öngörüyor.

7\79 sayılı yasa ile 47\2010 sayılı yasası arasında denge sağlamak üzere hazırlanan tasarının görüşmeleri sırasında “Göç Yasası” olarak da anılan 47\2010 sayılı yasayı “hangi parti hazırladı” tartışmaları yaşandı.

AMCAOĞLU: "HENÜZ BİZE ULAŞAN RAPOR YOK"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Meclis Genel Kurulu’nda söz aldı. Amcaoğlu, hastanenin yaralarının sarılmaya başlandığını söyledi.

Amcaoğlu, devletin her yıl binalarını, makinelerini, demirbaşlarını ve araçlarını sigortaladığını, Aralık ayında ihalelerin tamamlandığını ve bir sonraki yıl için harekete geçildiğini söyledi. Amcaoğlu, bu yıl da ihaleyi Map Free şirketinin 2 milyon 71 TL’lik bedelle aldığını söyledi.

Amcaoğlu, “Henüz bize ulaşan rapor yok. Çalışmaların sürdüğü söyleniyor” dedi.

Amcaoğlu, yangının etkili olmadığı yerlerde de tadilatlar yapıldığı bilgisini verdi.

Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin de Cuma günü imzalanan protokolle devralındığını anımsatan Maliye Bakanı, 120 yataklı 3. basamak bir hastanenin Girne’de hayata geçirilmesinin en büyük dileği olduğunu söyledi.

“HASTANELER İÇİN MALİ SIKINTI YOK”

Amcaoğlu, hem Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun yaralarının sarılması hem de Girne’deki hastanenin bitirilmesi konusunda mali bir sıkıntı olmadığını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yaralarının sarılması ve Girne’deki hastanenin bitirilmesi ile ilgili mali sıkıntı yok” dedi.

KAMU ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ TASARI

Genel Kurul’da daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülerek oy birliği ile onaylandı. Komite Başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers, tasarıyla ilgili raporu okudu.

Kamudaki dengeleri yerinden oynatan yasalar olduğunu kaydeden Rogers, “Bu yasa ile bazı eşitsizliklerin önüne geçeceğiz.” dedi.

Tasarının terfiye başvuru süresi ile sınav puanları konusunda düzenleme içerdiğini belirten Rogers, 70 olan sınav puanın 50 olarak düzenlendiğini kaydetti.

Rogers, komitenin ortak görüşünün sınav puanının 60 olması gerektiği yönünde olduğunu, ileride bu yönde de düzenleme yapılabileceğini söyledi.

Kamu reformuna da işaret eden Rogers, “Savunduğumuz, bu kapsamlı yasanın yürürlüğe girmesidir” dedi.

Rogers’den sonra parti başkanları da söz aldı.

ARIKLI: "FİYATLAR YÜKSELİYOR, DENETLEME MEKANİZMASI YOK"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, kamu çalışanları ile ilgili reformun gündeme gelmesi gerektiğini söyledi, “Bu yasa geçmedikçe kamudaki sorunları gidermek mümkün değil” dedi.

Kamuda işe girenlerin koşulları bildiğini de belirten Arıklı, bu yönde baskı oluşturulmasının doğru olmadığını kaydetti.

Erhan Arıklı, ekonomik krizle ilgili de konuştu. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun ekonomiyi etkileyeceğini kaydeden Arıklı, “Hükümet bununla ilgili tedbir aldı mı?” diye sordu.

Dövizdeki yükselişe işaret eden Arıklı, “Fiyatlar yükseliyor. Denetleme mekanizması yok. İnsanlar kan ağlıyor. Kapıların açılma süresi uzarsa ekonomi daha da zarar görecek. Seçime endekslenen hükümet konuya el atmalı” dedi.

Arıklı, turizmin de ciddi sıkıntı içinde olduğunu, teşviklerin ödenmediğini, tur operatörlerinin otellere turist getirmediğini söyledi, “Bu yıl öğrenci sayısı da azabilir. Hazırlıklı olmalıyız” şeklinde konuştu.

Arıklı, tasarıya oylarının olumlu olacağını söyledi.

ATAOĞLU: "KAMU REFORMU BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇMELİ"

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, yasa tasarısı konusunda konuşarak, bu çalışmaya oylarının olumlu olacağını söyledi.

Ataoğlu, kamu reformunun bir an önce hayata geçmesi gerektiğini belirtti.

ÖZYİĞİT: "KAMU REFORMU BİR AN ÖNCE MECLİSE GELMELİ"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Kamu reformunun bir an önce Meclis’e gelmesi ve yürürlüğe girmesi gerek” dedi.

Müşavir yaratılmaması için dörtlü koalisyon döneminde atılan adımlara değinen Özyiğit, bu düzenlemenin bir bacağının eksik kaldığını, eksik kalan bacağın tamamlanması gerektiğini söyledi.

ŞAHALİ: "BİR AYIP AĞIR AĞIR TEMİZLENİYOR"

CTP milletvekili Erkut Şahali de tasarı üzerine söz aldı. Şahali, “Bir ayıp ağır ağır temizleniyor” dedi.

Şahali, “Madem 47\2010’u yaratan eller, bunu tuğla tuğla eksiltiyor, gelin bu garabeti tümden düzeltelim. Kamu düzenini tek yasa altında tesis edelim. Biz bu konuda 47\2010’u yaratanlara yardımcı olmaya hazırız” dedi.

Bugün yapılan önemli bir değişiklik olduğunu kaydeden Şahali, yasaya olumlu oy vereceklerini dile getirdi.

BEROVA: "YASANIN TASLAĞİ CTP DÖNEMİNDE HAZIRLANDI"

UBP milletvekili Özdemir Berova söz alarak Şahali’ye yanıt verdi.

Berova, “Evet, 47\2010 UBP döneminde geçti ama yasasının taslağını CTP hazırladı. Sayın Şahali bunu unutturmaya çalışıyor” dedi.

Özdemir Berova, “2013’te CTP’nin Başbakanlığı döneminde değişikliği yapın getirin, UBP olarak desteklemeye hazırız’ demiştik. Üzerinden 7 yıl geçti” şeklinde konuştu.

Yeniden söz alan Erkut Şahali, “Bu konuyu mertçe sahiplenmek yerine CTP’nin üzerine yıkmak hangi aklın ürünü?” dedi.

Bugünkü hükümetin her şeyin yolunda olduğunu söylediği, ama bu yasa hazırlandığı dönemde ülkedeki konjonktürün farklı olduğunu belirten Şahali, “Sizde bu isteklilik, bizde bu gönüllülük varsa gelin açtığınız bu yarayı birlikte kapayalım” dedi.

Şahali ve Berova’nın açıklamaları üzerine Genel Kurul’da, Göç Yasası olarak bilinen 47\2010 sayılı yasayı “hangi parti hazırladı” tartışması da çıktı

UBP milletvekili Ersan Saner de söz aldı. Saner, 2009’da hükümeti 650 milyon cari açıkla devraldıklarımı belirterek, “Buralara çıkıp sebep sonuç ilişkilerini söylemeden konuşmayın” dedi.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki toplantısını yarın yapacak.