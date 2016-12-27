Meltem Sonay

LEFKE 6. İLÇE! Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı OYBİRLİĞİ’yle onayladı, LEFKE 6. İLÇE OLDU.

Lefke, bağlı 18 köy, Lefke Üniversitesi ve takriben yirmi bin nüfusu ile Devlet Dairelerinin yanı sıra gerekli ilkokul, lise, teknik lise ile birlikte İlçe olmanın tüm gereklerini taşıdığı gerekçesiyle, tüm partilerin olumlu oyu ile İLÇE ilan edildi.

Cumhuriyet Meclisi, Lefke’nin altıncı İlçe olarak ilan edilmesi için Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı onayladı.

Aralarında Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya'nın da olduğu bazı Lefkeliler kararını izleyici locasından alkışladı.

(Foto: Arşiv)