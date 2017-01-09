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Meclis ertelendi

Meclis ertelendi

 Meclis Genel Kurulu, bugün ve yarınki toplantılarını erteledi.

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 Meclis Genel Kurulu, bugün ve yarınki toplantılarını erteledi.

Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında saat 10.40’da toplanan Meclis Genel Kurulu, sadece Danışma Kurulu’nun ertelemeyle ilgili kararını onayladı ve gündeme geçilmeden toplantı tamamlandı.

Siyasi parti başkanlarının ve bazı milletvekillerinin Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Cenevre’de olmasından dolayı toplantılarını erteleyen Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 16 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

 

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