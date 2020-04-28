Meclis COVID 19 ve ekonomiyi konuşuyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Covid - 19 Salgınının Yarattığı Koşullar ve Ekonomik Durum” gündemiyle toplandı.

Meclis Genel Kurulu, ilk olarak bir sonraki toplantının da 5 Mayıs’ta yapılmasını kararlaştırdı.

Milletvekilleri toplantı başında konuşma süreleri konusunda kısa bir tartışma yaşadı. Geçen hafta konuşma sürelerine uyulmadığını belirterek bazı vekillerin itirazı nedeniyle Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay bugün sürelere uyulmasını istedi.

İlk sözü alan Yeniden Doğuş Partisi genel Başkanı Erhan Arıklı hükümetin muhalefeti yok saydığını söyledi. Ekonomi ile ilgili alınan tedbirler konusunda hükümetin muhalefeti yok saydığı için “yükün altında ezileceğini” iddia etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu hükümetten muhalefet ve sivil toplumla istişareye geçmesini beklediklerini kaydederek muhalefetin açıklamaları ve kararları basından ve sosyal medyadan öğrendiğini ifade etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit işin başından beri “birlikte hareket ve ortak akıl” denildiğine dikkati çekerek “Hükümet ısrarla uzattığımız eli görmezden geliyor. Hükümet önerilerimizi dikkate almıyor” dedi.

Hükümete seslenen Erhürman “İlk günden beri normal olağan dönemdeki istişare süreçlerini çalıştırmıyorsunuz” dedi. Bilim kurularından birinin açılma kriterlerini açıklaması gerektiğini talep ettiklerine işaret eden Erhürman “tek kriter test sayılarını artırmak mıdır?” diye sordu

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay KKTC Londra Temcilciliği’nden aldığı bilgiyi paylaşarak konuşmasına başladı, İngiltere’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısının 89’a yükseldiğini açıkladı.

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