Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemcilerden ikisi polisi atlatarak Meclis binasının damına çıktı, tekbir getirip bayrak açtı…

Polisin müdahale ederek damdan indirdiği iki kişiyi kısa bir süre sonra eylemcilerin arasında bıraktığı da öğrenildi.

Önce Afrika gazetesi ardından Cumhuriyet Meclisi'nin çatısına çıkan kişi protestocular tarafından omuzlarda taşındı





Meclisin ardından Afrika gazetesinin binasına yönelen bazı eylemcilerin, yumurta savurdukları görüldü.

Eylem saat 12.00 civarlarında, yağmurun da başlamasının ardından tamamlandı ve eylemciler dağılmaya başlandı.

Öte yandan Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 12.00 itibarıyla eylemde herhangi bir tutuklama yapılmadı.

Fotoğraflar Sosyal medya/ yenidüzen