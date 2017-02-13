Meclis bugün toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak. Saat 10.00’da başlayacak toplantının gündeminde, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Jalan Karatay Özkızan’ın başvurusuyla hazırladığı denetçi raporuna ilişkin raporu; aynı Komitenin 20 Ocak tarihli toplantısında aldığı kararları gösteren cetvel; Emniyet Kemeri (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Dr. Fazıl Küçük (Anısını Yaşatma) (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.
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Etiketler : MECLİS
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