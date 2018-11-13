Meclis Başkanlığı Kupası için yarıştılar

Güzelyurt Bölgesinde bulunan Terzioğlu Atlı Spor Kulübü, KKTC Binicilik Federasyonu’nun organizasyonunu yaptığı KKTC Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı Kupası yarışına ev sahipliği yaptı. Heyecan dolu olan müsabakaya Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, milletvekilleri Armağan Candan ve Hasan Büyükoğlu da katılım gösterirken kazanan bincilere federasyon başkanı İlkay Aslım ile beraber ödüllerini verdiler.

Yarış sonuçları şöyle:

70cm (12 yaş altı)

1. Nerin Batıdeniz (Tunaç Riding Club) Ringo

2. Derin Satvet (Royal Atlı Spor Kulübü) Şayan

3. Koray Güler (Aner Atlı Spor Kulübü) Safari Bulgar

4. Koray Güler (Aner Atlı Spor Kulübü) Betty Bonita

5. Rıfat Özoktay (Beşok Atlı Spor Kulübü) Venüs

70 cm (12 yaş üstü)

1. Melisa Yergin (Aner Atlı Spor Kulübü) Betty Bonita

2. Cansu Tunçelli (Aner Atlı Spor Kulübü) Safari Bulgar

3. Jodie Hoyles (Tunaç Riding Club) Jack

4. Melisa Yergin (Aner Atlı Spor Kulübü) MR. Marley

90 cm

1.Yaz Metin (Royal Atlı Spor Kulübü) Sidney

2. Azra Kitaplı (Royal Atlı Spor Kulübü) Jübili

3. Doğa Çobanoğlu (Aner Atlı Spor Kulübü) Silence

4. Çisem Özoktay (Beşok Atlı Spor Kulübü) Haylaz,

5. Jasmine Çelebioğlu (Tunaç Riding Club) Zorba

110 cm

1. Altuğ Tatlısulu (Tunaç Riding Club) Güneş

2. Azra Kitaplı (Royal Atlı Spor Kulübü) Jübili

3. George Tsaktiris (Beşok Atlı Spor Kulübü) Proshe

4. Jassem Hayloz (Aner Atlı Spor Kulübü) Arseniyos

5. Yaz Metin (Royal Atlı Spor Kulübü) Sidney

120cm

1. Karem Ben Giuma (Royal Atlı Spor Kulübü) Quinto

2. Azra Kitaplı (Royal Atlı Spor Kulübü) Legenda

3. Altuğ Tatlısulu (Tunaç Riding Club) Güneş

4. George Tsaktiris (Beşok Atlı Spor Kulübü) Proshe

Kudret Yarısı

Müşterek Birinciler

Altuğ Tatlısu (Tunaç Riding Club) Güneş

Azra Kitaplı (Royal Atlı Spor Kulübü) Legenda

