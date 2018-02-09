MECLİS BAŞKAN ULUÇAY!

Meltem SONAY

Meclis Başkanlığı için aday gösterilen CTP Mağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, 48 oydan, 40 kabul, 7 ret, 1 çekimser oyla Meclis Başkanlığına seçildi.

Meclis Başkanı seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Uluçay, yeni bir dönem başladığını, demokrasinin gelişmesi için hep birlikte çalışacaklarını, ülke için üzerlerine düşen görevi hep birlikte yerine getireceklerini belirtti.

Başkan Yardımcısı Töre...

Genel Kurul, Meclis Başkanı’nın ardından, Meclis Başkan Yardımcısı’nı seçiyor. Meclis Başkan Yardımcılığı’na UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre aday gösterildi.

Töre, 48 Milletvekili’nin oy kullandığı oylama sonucu, 20 ret ve 1 çekimser oya karşın 27 kabul oyu ile Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçildi.

İdare Amiri ve Katiplikler için seçim yapıldı..

Meclis Başkan Yardımcısı seçiminin ardından İdare Amiri ve katiplikler için seçime geçildi. İdare Amiri için UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, Katiplikler içinse UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Mesut Genç aday gösterildi.

UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel 11 ret ve 1 çekimser oya karşın 36 kabul ile Meclis İdare Amirliği’ne, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk 6 ret ve 1 boş oya karşılık, 41 kabul, CTP Milletvekili Salahi ŞAHİNER 4 ret, 1 çekimser, 2 boş oya karşın, 41 kabul, HP Milletvekili Mesut Genç ise 3 ret ve 1 boş oya karşın 44 kabul oyu ile katipliğe seçildi.

Başkanlık Divanı seçimlerinin tamamlanmasıyla Meclis’in bugünkü oturumu da tamamlanmış oldu.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki birleşimini ‘Hükümet Programı görüşmeleri’ gündemiyle 12 Şubat Pazartesi günü yapacak.

SAAT: 14.25

Hükümet Programı’nın okunmasını ardından, gruplar arası mutabakat gereği Başkanlık Divanı Seçimi için verilen aradan sonra Meclis Genel Kurulu’nda Hükümet programının okunmasının ardından Başkanlık Divanı seçimine geçildi.

Başkanlık için CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay aday gösterildi.

Başkanlık divanı seçimleri daha önce iki kez ertelenmişti. Ertelemenin biri hükümet henüz oluşmadığı için diğeri ise bu konuda Başsavcılıktan görüş beklendiği için yapılmıştı.

Başsavcılığın Cumhuriyet Meclisi’nin başkanlık divanı seçimi konusunda talep ettiği görüşün gelmesiyle bugün bu doğrultuda Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı, İdare Amiri ve katipler seçilecek.

Danışma Kurulu Kararı uyarınca Meclis’te grubu bulunan CTP Danışma Kurulu’nda biri Meclis Başkanı, biri de katip olmak üzere 2, Ulusal Birlik Partisi 1’i Meclis Başkan Yardımcısı, 1’si İdare Amiri, 1’i de katip olmak üzere 3, Halkın Partisi ise 1 katiple temsil edilecek.

SAAT: 13:00

Hukumet Programi'nin okunmasini ardindan, gruplar arasi mutabakat geregi Baskanlik Divani Secimi hazirliklari icin Meclis Genel Kurulu'na 1 SAAT ARA verildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu gündeminde hükümet programı ve başkanlık divanı seçimi ile toplandı.

Meclis Genel Kurulu’nda önce özel gündemde yer alan CTP-HP-TDP-DP Hükümeti Programı okunacak, daha sonra Başkanlık Divanı seçimine geçilecek…

Meclis’in saat 10:00’da başlaması gereken toplantısı, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin Meclis Başkanlığı’na ilişkin Başsavcılık’tan gelen olumsuz rapor üzerine, Hükümet ortağı partilerin başkanlarının bir araya gelmesi nedeniyle gecikti.

Önce Hükümet Programı…

Geçici Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli başkanlığında saat 11:20’de toplanan Genel Kurul toplantısında ilk önce özel gündemde yer alan hükümet programına yer veriliyor...

Program Meclis kürsüsünden okunarak Genel Kurul’a sunulmasının ardından, Hükümet programıyla ilgili görüşmelere, 2 tam gün sonra yani 12 Şubat Pazartesi günü başlanacak.

12 Şubat’taki görüşmeler gece yarısını göstermeden tamamlanırsa, Meclis Genel Kurulu, bir tam gün sonra, yani 14 Şubat Çarşamba günü hükümete güvenoyu verilmesi gündemiyle toplanacak.

Görüşmeler, gece yarısından sonra tamamlanırsa oylama 15 Şubat Perşembe gününe kalacak. Güvenoyunda 26 “evet” aranacak.

Başbakan Erhürman Hükümet Programı’nı okuyor…

CTP- HP - TDP - DP HÜKÜMET PROGRAMININ TÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ

SAAT: 11.00

CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti Başbakan Tufan Erhürman, Hükümet Programı’nı Meclis Kürsüsü’nden Genel Kurul’a sunuyor…

Meclis’in saat 10:00’da başlaması gereken toplantısı, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin Meclis Başkanlığı’na ilişkin Başsavcılık’tan gelen olumsuz rapor üzerine, Hükümet ortağı partilerin başkanlarının bir araya gelmesi nedeniyle gecikti.

Sabah saatlerinde CTP Meclis Grubu’nun Hükümet Programı ve Meclis Başkanlığı için bir toplantı gerçekleştirdiği, ardından ise 4 parti başkanının ‘Meclis Başkanlığı’ için bir araya geldiği öğrenildi.Başkanların toplantısı saat 11:00 sıralarında tamamlandı.

CTP’nin Meclis Başkanlığı için alternatif isimler konuştuğu da elde edilen bilgiler arasında.