Meclis açıldı

Meltem SONAY

Cumhuriyet Meclisi’nin 9. Dönem 3. Yasama Yılı bugün 1. Birleşimle başladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre’nin açılış konuşmasının ardından önce Başbakan Ersin Tatar ardından da parti başkanları söz alacak.

Komitede dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin oybirliği kararı alınan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, Meclis tatilinin ardından gerçekleştirilen bugünkü ilk toplantıya katılmadı.

Kısa bir süre önce parti başkanlığından istifa eden ve mecliste işbirliği için girişim yapan DP milletvekili Serdar Denktaş ve bir diğer DP Milletvekili Koral Çağman'ın ise Genel Kurulun muhalefet için ayrılan bölümün en arka sıralarına oturması dikkat çekti.

Toplantıyı, Cumhurbaşkanı’na vekalet eden Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Başsavcı Behiç Öztürk, eski parlamenterler ve aralarında bazı kurum müdürlerinin de bulunduğu konuklar izliyor.