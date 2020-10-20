MEB’e bağlı siteler yarın 14:00 ile 18:00 arası hizmet veremeyecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı mebnet.net, YOBİS, YÖKAS, Uzaktan Eğitim Merkezi ve EBA gibi sitelere yarın 14:00 ile 18:00 saatleri arası erişilemeyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bilişim sistemlerine yapılacak olan bakım, onarım ve güncelleme işlemlerinden dolayı bakanlığa bağlı internet sitelerine yarın 14:00 – 18:00 arasında erişim sağlanamayacağı” duyuruldu.

Açıklamaya göre, gerçekleştirilecek bakım, onarım ve güncelleme işlemlerinin ardından sistem yeniden hizmet vermeye başlayacak.