MEB’e bağlı siteler yarın 14:00 ile 18:00 arası hizmet veremeyecek
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı mebnet.net, YOBİS, YÖKAS, Uzaktan Eğitim Merkezi ve EBA gibi sitelere yarın 14:00 ile 18:00 saatleri arası erişilemeyecek.
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı mebnet.net, YOBİS, YÖKAS, Uzaktan Eğitim Merkezi ve EBA gibi sitelere yarın 14:00 ile 18:00 saatleri arası erişilemeyecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bilişim sistemlerine yapılacak olan bakım, onarım ve güncelleme işlemlerinden dolayı bakanlığa bağlı internet sitelerine yarın 14:00 – 18:00 arasında erişim sağlanamayacağı” duyuruldu.
Açıklamaya göre, gerçekleştirilecek bakım, onarım ve güncelleme işlemlerinin ardından sistem yeniden hizmet vermeye başlayacak.
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