Mckenzy Binası yıkılıyor

Larnaka’da bulunan ve Mckenzy Binası adıyla bilinen binanın yıkılmasına Larnaka Belediyesi’nden de onay çıktı.

Politis ve diğer gazeteler, Larnaka Belediyesi’nde dün gerçekleştirilen toplantıda, Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda söz konusu binanın yıkımına onay çıktığı ve arazinin Kıbrıslı Türk sahibine, imardan arınmış şekilde iade edilmesi yönündeki mahkeme kararına uyulacağını yazdılar.

Gazete, söz konusu arazinin, sahibi olan, İngiltere’de daimi ikamet eden Kıbrıslı Türk Reimond Rıza’ya iade edileceğini belirterek, Kıbrısİçişleri Bakanlığının binanın yıkılmasına yönelik kararı Larnaka Mahkemesi’ne bugün sunacağını da vurguladı.

Habere göre, söz konusu arazinin sahibi Kıbrıslı Türk ile araziye adı geçen binayı yapan şirket arasında sürdürülen uzlaşı çabaları sonuçsuz kaldı.