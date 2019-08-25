Mazot ihalesinde “6,5 milyon TL fazla ödeme” iddiası

Mecelop Systems Ltd adına Direktör Mürüde Esenboğa imzasıyla Merkezi İhale Komisyonu’na gönderilen yazıda, ‘Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Akaryakıt Alımı ve Taşıması İhalesi’nin, keşif bedelinin 1 milyon 127 bin Dolar üzerinde bir rakama bağlandığı iddia edildi.





Sonay Orbay



Merkezi İhale Komisyonu’nun ‘Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Akaryakıt Alımı ve Taşıması İhalesi’ için aldığı karara bir itiraz daha geldi. İhaleye katılan bir firma, İhale Komisyonu’na gönderdiği itiraz yazısında, ihalenin keşif bedelinin 1 milyon 127 bin Dolar üzerinde bir rakama bağlandığını iddia etti.

Mecelop Systems Ltd adına Direktör Mürüde Esenboğa imzasıyla Merkezi İhale Komisyonu’na 20 Ağustos tarihinde gönderilen yazının dağıtımı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile KIBTEK yönetimine de iletildi.



“En düşük ikinci teklif”e verilmişti



Merkezi İhale Komisyonu, KIBTEK’e yıllık 230 bin ton akaryakıt alımı kapsamında çıkılan ihaleyi, en düşük ikinci teklifi veren MORS Ltd’e vermişti. En düşük teklifi veren BGN Ltd. isimli firma ise, eksik imzası olduğu gerekçe gösterilerek onaylanmamıştı. BGN Ltd. Türkiye Direktörü Mutlu Gül, karara itiraz edeceklerini ifade etmişti.

BGN Ltd’in ardından karara bir itiraz da Mecelop Systems Ltd. isimli firmadan geldi.

Kanal SİM, Mecelop Systems Ltd. adrına Merkezi İhale Komisyonu’na gönderilen itiraz dilekçesine ulaştı.

İtiraz yazsında ihale keşif bedelinin 7 Milyon 820 Bin Dolar + ürünün günlük fiyatı olduğuna dikkat çekildi. Bunun da ton başına, ürünün günlük bedeli hariç 34 Dolar’a denk düştüğü, oysa Merkezi İhale Komisyonu’nun verdiği kararda ton başına 38,90 Dolarlık bir rakam belirlendiği vurgulandı.





“6 milyon 500 bin TL fazla ödeme”

Mecelop Systems adına kaleme alınan itiraz dilekçesinde, bunun KIBTEK kasasından 1 milyon 127 bin dolar, yani 6 milyon 500 bin TL fazla ödeme çıkacağı anlamına geldiği kaydedildi.

Şirket yazısında Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından, 1 Ocak 2020’den itibaren yeni bir uygulamaya geçileceğine de dikkat çekiliyor. Deniz Kirliliğini Önleme Konvansiyonu altında yürürlüğe girecek regülasyon ile gemilerin, içeriğinde yüzde 0.5’ten daha az kükürt barındıran yakıt kullanmak zorunda bırakılacağı, bunun da yakıtın fiyatını yüzde 33 artıracağı kaydediliyor.

Mecelop şirketi, ihaleye katılan 5 firmadan hiçbirinin tavan fiyatın altında bir teklif vermediğine de dikkati çekerek, keşif bedeli üzerinde teklif sunan MORS Ltd’in onaylanmasının “haksızlık” olduğu iddia edildi.

Mecelop Ltd, bu koşullar altında KIBTEK Yakıt Alım ve Taşıma ihalesinin iptalini talep ederken, denizcilik piyasasında 1 Ocak 2020’de yaşanacak fiyat dalgalanmasını dikkate alarak, ihalenin bir yıllık değil, yıl sonuna kadarki süreyi kapsayacak şekilde açılmasını da önerdi.

Merkezi İhale Komisyonu kararına itiraz süresi 26 Ağustos pazartesi dolacak. Kararın KIBTEK Yönetim Kurulu’nun hafta içinde yapacağı toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.