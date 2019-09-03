Mazot ihalesi KARIŞTI

Merkezi İhale Komisyonu’nun ‘Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Akaryakıt Alımı ve Taşıması İhalesi’ için aldığı kararla ilgili belirsizlik sürüyor. KIBTEK Yönetim Kurulu’nun, komisyondan çıkan ‘şartlı karar’ konusunda resmen bilgilendirilmediği ve herhangi bir adım atmadığı öğrenilirken, itiraz eden şirketle Merkezi İhale Komisyonu arasında yeni yazışmalar ortaya çıktı.

KIBTEK’e ait Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt ikmali için açılan ihale, keşif bedelinin 1 milyon 127 bin dolar üzerinde bağlanmıştı. Merkezi İhale Komisyonu, aldığı kararın uygulanması konusunda topu KIBTEK Yönetim Kurulu’na atmıştı. Kararın, ‘öngörülen fazla meblağın KIBTEK tarafından karşılanması şartıyla uygulanacağı’ kaydedilmişti.



“En düşük ikinci teklife”



Merkezi İhale Komisyonu, KIBTEK’e yıllık 230 bin ton akaryakıt alımı kapsamında çıkılan ihaleyi, en düşük ikinci teklifi veren MORS Ltd’e vermişti. En düşük teklifi veren BGN Ltd. isimli firma ise, eksik imzası olduğu gerekçe gösterilerek onaylanmamıştı. BGN Ltd. Türkiye Direktörü Mutlu Gül, karara itiraz edeceklerini ifade etmişti.

İhaleye katılan Mecelop Systems Ltd. de İhale Komisyonu’na gönderdiği itiraz yazısında ihalenin ‘Keşif bedelinin 1 milyon 127 bin Dolar’ üzerinde bağlandığını iddia etmişti. Mecelop Systems Ltd adına Direktör Mürüde Esenboğa imzasıyla Merkezi İhale Komisyonu’na 20 Ağustos tarihinde gönderilen yazıda ihale keşif bedelinin 7 Milyon 820 Bin Dolar + ürünün günlük fiyatı olduğuna dikkat çekilmişti. Bunun da ton başına, ürünün günlük bedeli hariç 34 Dolar’a denk düştüğü, oysa Merkezi İhale Komisyonu’nun verdiği kararda ton başına 38,90 Dolarlık bir rakam belirlendiği vurgulanmıştı.



1 milyon 127 bin dolar daha fazla mı?

Mecelop Systems adına kaleme alınan itiraz dilekçesinde, bunun KIB-TEK kasasından 1 milyon 127 bin dolar, yani 6 milyon 500 bin TL fazla ödeme çıkacağı anlamına geldiği kaydedilmişti.

Mecelop şirketi, ihaleye katılan 5 firmadan hiçbirinin tavan fiyatın altında bir teklif vermediğine de dikkati çekerek, keşif bedeli üzerinde teklif sunan MORS Ltd’in onaylanmasının “haksızlık” olduğunu belirtmişti.

Mecelop Ltd, bu koşullar altında KIBTEK Yakıt Alım ve Taşıma ihalesinin iptalini talep ederken, denizcilik piyasasında 1 Ocak 2020’de yaşanacak fiyat dalgalanmasını dikkate alarak, ihalenin bir yıllık değil, yıl sonuna kadarki süreyi kapsayacak şekilde açılmasını da önermişti.



“İtiraz makamı Rekabet Kurulu”

Merkezi İhale Komisyonu, Mecelop şirketine kısa bir yazıyla cevap verdi. Başkan Halil Talaykurt imzasıyla 26 Ağustos günü gönderilen yazıda ‘İtiraz makamının Rekabet Kurulu olduğu’ kaydedildi.

Bunun üzerine Mecelop Systems Ltd Direktörü Mürüde Esenboğa Merkezi İhale Komisyonu’na yeni bir yazı gönderdi. Merkezi İhale Komisyonu’nun aldığı kararda “KIBTEK’in blokenin eksik kalan kısmının tamamlanması kaydı ile geçerlidir” denildiğine dikkat çekilen yazıda, kararın henüz KIBTEK’e iletilmediği, dolayısıyla herhangi bir karar alınmadığı, bu yüzden de geçerli olmadığı ifade edildi.

Rekabet Kurulu’na itiraz haklarının ancak böyle bir karar sonrasında doğacağına dikkati çeken şirket, gerekmesi halinde hukuk yoluna başvurulacağını da ekledi.

Bu arada Merkezi İhale Komisyonu Başkanı’nın şirkete ilettiği resmi yazının özel bir şahsa ait e-posta adresinden gönderildiğine dikkat çekildi. Şirket Direktörü Mürüde Esenboğa Merkezi İhale Komisyonu’na “Bu resmi bir ileti midir?” sorusunu da yöneltti.