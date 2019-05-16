Mayıs ayında ne yapılır? Nereye gidilir?

Hasan Karlıtaş

Dört mevsim çok özel seçenekler sunan Kuzey Kıbrıs’ta, yılın her döneminde yapılacak ve görülecek, çekim noktalarının sayısı her geçen gün artıyor.

Bence, içinizdeki huzur çağrısına en iyi yanıt alabileceğiniz dönem; Mart ve Nisan ayları... Çünkü, baharın yaratmış olduğu coşkuyla, mart ve nisan aylarının yaymış olduğu etki, insan ruhunu dinlendirmek için adeta biçilmiş kaftan durumunda.

Kıbrıs’ta nisan ayı, rengarenk doğa manzaraları, masmavi gökyüzü ve yeşil sarı renklerin hakimiyetinde bir karnaval demek... Yeşil doku arasındaki, orkideler, doğal bitkiler, badem çiçekleri, rengarenk laleler, akasya, lapsana ve gavcarın yarattığı sarı görüntüler, insan ruhuna tazelik veriyor...

Mayıs ayında doğa gücünü biraz kaybetse de, yine de doğa ile başbaşa zaman geçirmek güzel. Baharın coşkusuna kapılarak, sizler için mayıs ayında yapılması gerken bazı tavsiylerde bulunmak istiyorum...

YEŞİLIRMAK’TA TARLADAN ÇİLEK TOPLAMA KEYFİ

Kuzey Kıbrıs’ın en batı ucunda yer alan, Yeşilırmak köyü, pek çok özelliği ve başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz kendine özgü güzellikleri ile ayrıcalıklı bir yerleşim yeri özelliğine sahip. Yeşilırmak denildiği zaman ilk olarak akla, adına festival de düzenlenen çilek geliyor. Bunun yanında köyde yetiştirilen birçok ürün köy ile özdeşleşmiş durumda. En başta gelenleri şu şekilde sıralamak mümkün; zeytin, harup, kolakas, muz, narenciye, incir, yenidünya, erik, şeftali ve üzüm. Bu listeden de anlaşılacağı gibi, Yeşilırmak’ta yetiştirilmeyen ürün, hemen hemen yok gibidir. Köyün konumu yanında, son derece verimli topraklar ve kaliteli su kaynakları buna olanak sağlıyor. Köylü alın terini akıtarak, tarıma elverişli topraklarda sabahın erken saatinden geç saatlere kadar çalışkanlığı ile sürekli olarak üretiyor. Denizin mavi rengi, köyün yeşili ile birleşince seyrine doyum olmaz bir manzara ziyaretçileri karşılar. Özellikle yılın, mart, nisan ve mayıs dönemlerinde, köy girişinde yer alan çok sayıdaki çilek tarlası, ziyaretçilerine tarladan çilek toplama olanağını veriyor. Bu benzersiz keyfi yaşamak isteyenler, özellikle hafta sonlarında köye akın akın ziyaretler düzenleyerek, köye ciddi bir sosyal hareketlilik ve ekonomik katkı sağlıyor.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPMAK

Kıbrıs adasının en doğusundaki Karpaz yarımadasından başlayıp, Girne Sıradağları - Alevkayasından geçip, kuzey batıdaki Akdeniz köyü, Kalkanlı Anıt Zeytin ağaçları bölgesine ve Lefke-Yeşilırmak köyüne kadar uzanan yürüyüş yolları doğa severlere eşsiz güzellikler sunuyor... Son dönmede artan çevre bilinciyle, gerek turistler gerekse Kıbrıs halkı, düzenlenen doğa yürüyüşlerine, büyük rağbet gösteriyor. Yürüyüş güzergâhı boyunca, orkideler, adına festival düzenlenen medoş laleleri, endemik türler, anıt ağaçlar ve diğer bitki türleri gözlemleniyor. Kuzey Kıbrıs’taki doğa parkurlarında yürümek, Kıbrıs doğasını yakından tanımak için çok güzel bir vesile doğa ile içiçe, rahatlatıcı bir gün geçirmek istiyorsanız, en güzel seçenek.

BAMBAŞKA BİR DÜNYA KARPAZ

Ülkemizin doğu ucunda yer alan Karpaz, masalla gerçek arasındaki güzellikleriyle her mevsim başka güzel olsa da, baharda çok daha özel. Karpaz Bölgesine yapacağınız yolculukta, Tatlısu Miniapark, Kaplıca, Dipkarpaz köyü, Altın Kumsal, Sipahi Ay. Trias mozaikleri ve yenilenen yüzü ile Apostolos Andreas Manastırı görülmeyi fazlasıyla hak ediyor. Ziyarete giderken, yanınızda sevimli eşekler için yiyecek götürmeyi de unutmayınız!

CİTTASLOW DURAKLARI

Sakinliğin izini sürmek isteyenler için, ülkemizde Cittaslow (sakin şehir) payesini almaya hak kazanan, Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik ve Geçitkale güzellikleri ile keşfedilmeyi bekliyor. Bazı durak önerileri; Geçitkale İncirli Mağara, her Pazar günü kurulan Yeniboğaziçi köy pazarı, Aziz Barnabas Manastırı, Mayısın ilk haftası düzenlenen Enginar Festivali, Melandra Kültür Evi, Osman Ağa Kültür Evi, Mehmetçik köyündeki otantik mekânlar, Cittaslow pazarı, Zeka Bey Tohum Merkezi, Balalan köyü, Kumyalı köyündeki Nitovikla Gardens Otel, Lefke Bölgesindeki tarihi, kültürel ve doğal güzellikler yanında alternatif duraklar; Argonya, Pendaya Eko Garden, Organik Çiftlik, Gaziveren Çiftlik Evi ve Lefke Palm View Cafe de özel mekânlar olarak dikkat çekiyor. Bence Lefke’ye Karşıyaka Yeşil Vadiden bakmanın keyfi paha biçilmez. Sakinlik çağrısına kulak vermekte fayda var.

GELENEKSEL KIBRIS KÖYLERİNİN KEŞFİ

Baharın yaratmış olduğu coşkuyla, mesafeleri yakınlaştırarak, geçmişten gelen geleneklerini korumayı başarmış köyleri keşfetmek çok iyi bir seçenek. Yönünü turizme de dönmeyi başaran, Bağlıköy, Karmi, Koruçam, Kalavaç, Akdeniz, Büyükkonuk ve Akıncılar (Lurucina) keşifçilerini bekliyor.

KÜLTÜREL FESTİVALLER

Festivaller ülkesi Kuzey Kıbrıs’ta, hemen hemen her hafta sonu, birbirinden özel etkinlikler düzenleniyor. Kıbrıs kültürünü yansıtan festivallere katılmak, hem o yöreyi tanımanız, hem de üreteni desteklemek bakımından, oldukça anlamlı. Bu hafta sonu ne yapacağım diye düşünüyorsanız, festivallere katılıp, festivalin yapıldığı bölgenin, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetmenizi öneririm.

BAŞKA KIBRIS YOK! Gezin, Görün, Keşfedin!