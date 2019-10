“Mavi Köşk koskocaman bir masal”

Araştırmacı Mete Hatay yıllardır anlatılan “Mavi Köşk” anlatıları hakkında “masaldır” iddiasında bulundu, “Mavi köşkün koskocaman bir masal üzerine kurulduğunu biliyor muydunuz?” dedi.

Sosyal medya paylaşımında Mavi Köşk ile ilgili bir yazı paylaşan Mete Hatay ‘Mavi Köşk’ denilen evin sahibi Vyronas Pavlides’in silah kaçakçısı olduğu iddiasının da yanlış olduğunu söyledi . “Vyronas Pavlides o tarihte silah niye kaçırsın? Devlet ve limanları zaten Rumların elindeydi” dedi.

Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerini’nin kontrolünde bulunan ve “müze” olarak ziyarete açılan evin geçmişteki sahibi Vyronas Pavlides ve ailesinin birçok mülkü olduğunu ve bu mülklerin zamanla “Kıbrıslı Türk silahlı güçlerin” eline geçtiğini ifade eden Araştırmacı Hatay “Eğlenmeyi çok seven sık sık parti yapan çok zengin biriydi. Hiç evlenmedi ve çocuğu yoktu. Aynı zaman da yazlık olarak şu an GKK'nın kullandığı Beyaz Ev de onundu. Bu bina 1964'de mücahitlerin eline geçince, Pavlides diğer evi yapmak zorunda kalmıştı” diye konuştu.

İşte Mete Hatay’ın paylaşımı:

Mavi köşkün koskocaman bir masal üzerine kurulduğunu biliyor muydunuz? Öncelikle ev iddia edildiği gibi 1950'lerin sonunda değil de 1973 yılında inşaatı bitmişti. Vyronas Pavlides o tarihte silah niye kaçırsın? Devlet ve limanları zaten Rumların elindeydi. Yani evin stratejik vesaire hikayesinin yanlışlığı evin yaşıyla birlikte ortaya çıkıyor. Binadaki birçok eşya 1974'den sonra civar yerlerden ganimetlenmiş eşyalar. Örneğin Altın kaplama tablo Ayia Marina Kilisesinden alınmış bir ikon. Omorfo kütüphanesinden de onlarca kitap var orada. Pavlides ünlü bir iş adamıydı. Hukuk okumuş ama hiç avukatlık yapmamıştı. Kuzeni ünlü hukukçu Başsavcı Stelyos Pavlides'dir. Ailesi yıllarca General Motors, Vauxhall Motors, Adam Opel, ve British Tyre ve Rubber Co Ltd'in bayiliğini yapmışlardı. Gay olması dışında evle ilgili anlatılan birçok cinsel içerikli hikaye birlerinin fantazisinden çıkmış herhalde!! Pavlides'in Türk bölgelerinde birçok malı mülkü vardı. Arası da Türklerle iyiydi. Makarios'u hiç sevmezdi. Şu an İngiliz Elçiliğinin malı olarak kullanılan Dereboyundaki Şekspir binası da bu ailenindi. Sanırım 1960'larda İngilizlere satmışlardı. Zavallı Pavlides'in birçok evi ve mülkü muhtelif zamanlarda Kıbrıslı Türk silahlı güçlerinin eline geçmiştir. Örneğin, Arabahmet ilkokulu, eskiden Pavlides ailesine ait bir Garajdı. 1964 yılından sonra mücahitlerin eline geçti. Kadifekale olarak bilinen Saint Hilarion'a çıkarken inşa edilmiş kaleye benzeyen bina da Pavlides'indi. Hatta Rumlar orayı Pavlides kulesi olarak bilirler. Eğlenmeyi çok seven sık sık parti yapan çok zengin biriydi. Hiç evlenmedi ve çocuğu yoktu. Aynı zaman da yazlık olarak şu an GKK'nın kullandığı Beyaz Ev de onundu. Bu bina 1964'de mücahitlerin eline geçince, Pavlides diğer evi yapmak zorunda kalmıştı. Bütün zenginliği kuzenlerine kaldı. Evdeki Pavlides'in resmi bile photoshoplanmış bir resim. Ağzına akıllarınca sigara koyarak onu daha Mafya görünüşlü yapmışlar...