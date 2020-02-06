‘Mavi kimlikli herkes, oturma izninden muaf’

“BİZE, BİR KİŞİ DIŞINDA ŞİKAYET GELMEDİ… “Burada doğup yaşayan Kıbrıslı Rum bir çocuğun kimliği ve doğum belgesi yoktu. Bu nedenle güneye giderken polis uyararak belgelerini tamamlamasını iletmiş. Belki basında da yazılan bundan yola çıkan bir mevzudur ancak bize kaymakamlıktan gelen bilgiler dahilinde, genel anlamda bir şikayet yok”

Dila ŞİMŞEK

Karpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rumların, İkamet ve Vizeler Tüzüğü’ndeki yeni değişiklikler sebebiyle oturma izni sorunu yaşadığına ilişkin Kıbrıs Rum Basını’na yansıyan iddialara yönelik YENİDÜZEN’e açıklama yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etti.

“Mavi kimlikli herkes oturma izninden muaftır, mavi kimliği olmayan, bakanlığın bilgisi dahilinde biri yoktur, 50-60 kişinin böyle bir sorun yaşadığı gibi bir bilgi bize ulaşmadı” diyen Baybars, Bakanlığa şimdiye kadar sadece bir konunun ulaştığını da kaydetti.

Baybars, “Burada doğup yaşayan Kıbrıslı Rum bir çocuğun kimliği ve doğum belgesi yoktu. Bu nedenle güneye giderken polis uyararak belgelerini tamamlamasını iletmiş. Belki basında da yazılan bundan yola çıkan bir mevzudur ancak bize kaymakamlıktan gelen bilgiler dahilinde, genel anlamda bir şikayet yok” şeklinde konuştu.

Politis’in iddiası 50-60 Kıbrıslı Rum’un etkilendiği yönündeydi…

Politis gazetesi “Kuzeyde ikamet kartı” için başvuru yapmış olan ve yanıt bekleyen Kıbrıslı Rumların bu yeni uygulamadan etkilendiğini, etkilenen Kıbrıslı Rum sayısının 50-60 civarında olduğunu belirtmişti.

Somut bir problem olmadığını yineleyen Baybars, ülkede sürekli ikamet eden Kıbrıslı Rumların ve Maronitlerin oturma izni sorunu yaşamadığını belirtti.

Muhaceret Dairesi Müdürü Emre Hacı:

“Bakıcıların da iznini kolaylaştırıyoruz”

Muhaceret Dairesi Müdürü Emre Hacı, ülkede ikamet eden Kıbrıslı Rum ve Maronitler için ‘mavi kimlik’ uygulaması olduğunu belirterek, “Olağan dışı bir sorunu olmayan herkesin mavi kimliği var. Bu sayede de oturma izninden muaf oluyorlar. Hatta şu anda Bakanlar Kurulu’na sunduğumuz yeni bir çalışmaya göre, mavi kimlik sahibi kişilerin yanında kalacak (bakıcı vs.) kişilerin de sorun yaşamaması için, 90 gün kalma sınırını kaldırmaya çalışıyoruz ki, sorun yaşamasınlar” şeklinde açıklama yaptı.

Politis, "4 aylık sorun"

POLİTİS gazetesinin haberine göre Karpaz’a geri dönen çok sayıda genç Kıbrıslı Rum, ekim ayından bu yana “ikamet belgeleriyle” ilgili yeni uygulamasından ötürü sorunlarla karşılaşıyor.

Gazeteye göre, bu sorun kuzeydeki yeni bir “yasal düzenleme” ile dört ay önce başladı.

POLİTİS gazetesi başlangıçta Türkiye ve diğer yabancı ülke yurttaşlarına yönelik amaçlanan yeni bir tüzüğün, kuzeye dönmeyi seçen Kıbrıslı Rumları da etkilediğini, söz konusu Kıbrıslı Rumların kuzeyde doğup büyümüş olan şahıslar olduğunu kaydetti.

Politis gazetesi “Kuzeyde ikamet kartı” için başvuru yapmış olan ve yanıt bekleyen Kıbrıslı Rumların bu yeni uygulamadan etkilendiğini, etkilenen Kıbrıslı Rum sayısının 50-60 civarında olduğunu belirtti.

Gazete yaklaşan Kıbrıslı Türk liderlik seçimleri nedeniyle “otoritelerin hızlı hareket etmekte zorluk yaşadıklarını” belirtti ve kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Rumların çoğunluğunun bu durumdan etkilenmediğine dikkati çekti.

POLİTİS gazetesinin radyosuna demeç veren Kıbrıs Dışişleri Bakanı Hristodulidis, hükümetin bu sorunun bilincinde olduğunu, Birleşmiş Milletler’le bu konuda iletişim içinde olduğunu kaydetti.

Dışişleri bakanı, bazı Kıbrıslı Rumlardan Kıbrıslı Türk yetkililerin barikatı geçerken ceza ödemelerinin talep edildiğini de kaydetti.

Gazete bu yeni uygulamayla ilgili kuralların tam olarak net olmadığını, bazı kaynakların gazeteye geçmişte insanların kuzeyde 90 gün kalabildiğini ancak bunun artık mümkün olmadığını söylediklerini yazdı.

Gazete bazı insanlardan kuzeyde kaldıktan sonra güneye geçtikleri zaman 45 gün güneyde kaldıktan sonra kuzeye dönmelerinin istendiğini, bunun da örneğin Dipkarpaz’da öğretmenlik yapan Kıbrıslı Rumları etkilediğini yazdı.

Politis, başlangıçta bu yeni uygulamalardan Kıbrıslı Rumların muaf tutulmasının öngörüldüğünü ancak bunun gerçekleşmediğini de belirtti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bir süre önce, Yenidüzen’in bu yöndeki sorusuna, “Karpaz’daki Kıbrıslı Rumlar ve Maronitlere yönelik mavi kimlik uygulaması olduğunu” belirtmiş, sürekli ikamet eden bu kişilerin yeni tüzükten etkilenmeyeceğini belirtmişti.