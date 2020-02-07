Kıbrıs’ın güneyinde basına yansıyan “Karpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rumların oturma izni sıkıntısı” hakkında, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın “Mavi kimliği olan kişiler oturma izinden muaf” açıklaması üzerine, Karpaz’da sakin Kıbrıslı Rumlar YENİDÜZEN’e konuştu.

Karpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rumların oturma izni sorunu yaşadığı iddiası ile ilgili İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın ‘Mavi kimliği olan kişiler oturma izinden muaf’ derken, Karpaz’da sakin Kıbrıslı Rumlar YENİDÜZEN’e konuştu.

İsmini vermek istemeyen bölge sakinleri, “Bizler mavi kimlik ile yıllardır burada yaşadığımız için sıkıntı çekmiyoruz. Ancak son iki aydır, bölgeye gelerek ailesinin eski evinde kalmak isteyen, bir süre burada yaşamak isteyen ve Karpaz’a geri dönmek isteyen kişiler geçiş noktalarında 90 güne kadar kalma izni alıyor. Sonrasında ise giriş çıkış yapmaları gerekiyor. Bildiğimiz kadarıyla 100’e yakın kişi bu durum mağdur. Mavi kimlik alma şartları ise şimdi daha zor olduğu için herkese verilmiyor…” diye açıklama yaptı.

Karpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rumlara oturma izni istendiği ve bunun sorun yarattığı iddiası, güney basınında son haftalarda yer almıştı.