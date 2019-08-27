 Mavi iksir nedir? Mavi iksirin saça faydaları

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Yeni saçların oluşmasına yardımcı olan mavi iksir losyon , saç köklerinin beslenmesini sağlar ve böylece gür, parlak saçlara kavuşmaya destek olur.

Mavi İksir Nedir? Neye Yarar?

Saç köklerinin yenilenmesine ve sağlıklı beslenmesine yardımcı olan mavi su saç çıkarıcı losyon, saçların kökten uca beslenmesine yardımcı olur. Saç dökülmesi problemleri erkeklerde yoğun olarak yaşansa da kadınlarda da bir o kadar sorun haline gelmektedir. Dökülmelerin çok farklı nedenleri olabilir. Genetik dökülmelerin yanı sıra saç köklerinin hasar görmesi ve güçsüzleşmesi de dökülmeye neden olabilir. Mavi su losyon saçların yeniden çıkmasına destek olurken aynı zamanda güçlenmesine ve sağlıklı bir şekilde uzamasına da yardımcı olmaktadır. Saç köklerinde uyarıcı bir etki meydana getiren bu bakım spreyi aynı zamanda saçların dış etkenlere karşı zarar görmesini engellemektedir.

Mavi İksirin Saça Faydaları Nelerdir? Saç Çıkarır mı?

Kafa derisindeki her saçın belirli bir ömrü vardır. Bu süre dolduğunda saç kökü kendini bir süre dinlemeye bırakır. Ardından güçlenen ve beslenen kökten yeni bir saç meydana gelir ve bu döngü bu şekilde devam eder. Fakat saç kökleri güçsüz kaldığında ya yeni saç meydana gelmez ya da oluşan saç o kadar güçsüzdür ki hemen dökülebilir. Bu durumun oluşmaması için köklerin sağlıklı olması gerekmektedir. Mavi su saç losyonu direkt olarak köklere etki ederek saçı hem korumaya hem de güçlendirmeye yönelik etkiler sunar. Bu etkiler sayesinde var olan saçlar daha sağlıklı uzarken, yeni saçlar da daha güçlü çıkmaya başlayabilmektedir. Güçlü çıkan saçlar ise koparak dökülmelere karşı daha dayanıklı olmaktadır.

Mavi İksir Saç Losyonu Kullanımı ve Kullananlar

Saç dökülmesi problemlerinin giderilmesi için adeta yeni bir soluk getiren mavi su saçın ihtiyaç duyduğu nemin karşılanmasını sağlar. Mavi su kullanımı sayesinde saçlarda meydana gelen kuruluk ortadan kalkar. Saç kuruduğu zaman ve nem dengesini kaybettiğinde çabuk kırılır ve çabuk dökülür. Mavi iksir nemli saçlara belli bir miktarda sürülür ve saç diplerine masaj yaparak uygulanır. Yaklaşık olarak 1-2 ay içerisinde etki göstermeye başlamaktadır. Öncelikle tüy şeklinde saçlar çıkartan bu losyon zaman içerisinde bu tüylerin kalınlaşmasını ve güçlenmesini sağlamak için etkilerde bulunmaktadır. Mavi su saç çıkaran losyon hem kadınlar hem de erkekler tarafından kullanılmaktadır. Kullananlar tarafından yapılan yorumlar incelendiğinde oldukça etkili olduğu gözlemlenebilmektedir. Yorumlar genel olarak olumlu şekildedir.

Mavi Su Fiyatı Ne Kadar? Nerede Satılır?