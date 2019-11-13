Matematik Dalında Dünya Birincisi iki genç: Ayten ve Laren’den gururlandıran başarı

Fehime ALASYA

IGCSE sınavlarında en yüksek puanları alarak Matematik Dalında Dünya Birincisi olan ve herkesi gururlandıran Laren Kıryağdı ile Ayten Çamur, mutluluklarını YENİDÜZEN’le paylaştı.

Yurt dışında eğitim alma ve Tıp öğrencisi olama hedefindeki liseliler, başarısının sırrını anlattı.

Sistemli ve severek çalışmanın önemine değinen Kıryağdı ve Çamur, başta ailesi olmak üzere okullarına da bu başarıdan dolayı minnettar…

Yakın Doğu Koleji (YDÜ) 11. Sınıf Öğrencisi Ayten Çamur ve Türk Marif Koleji (TMK) 10.Sınıf öğrencisi Laren Kıryağdı, IGCSE sınavlarında üç dalda en yüksek puanı alarak Matematik Dalında Dünya Birincisi oldu.

YDÜ öğrencisi Ayten Çamur, bu başarısına Biyoloji ve Kimya Dalında ise Avrupa Birinciliğini de ekledi.

Büyük bir başarıya imza atan liseli gençler, dünyanın en iyi üniversiteleri tarafından kabul gören ve başta İngiltere olmak üzere dünya genelinde geçerliliği olan IGCSE Sınavlarında birincilik almanın sırrını YENİDÜZEN’ anlattı…

(Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası IGCSE, dünya çapında en çok tanınan ve kabul gören sertifikalardan biridir)

IGCSE Sınavı Matematik Dalı Dünya Birincisi Türk Marif Koleji (TMK) 10.Sınıf Öğrencisi Laren Kıryağdı: “Teşvik edin, baskıcı olmayın…”

Türk Marif Koleji (TMK) 10.Sınıf Öğrencisi Laren Kıryağdı:

“Teşvik edin, baskıcı olmayın…”

Matematiğe olan sevgisini anlatan Laren Kıryağdı, kensi çalışa sistemini örnek göstererek

aileler mesaj verdi. “Teşvik edin, baskıcı olmayın…” diyen Kıryağdı, severek yapıldığı zaman her işin üstesinden gelinebileceğine inanıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıryağdı, şöyle devam etti:

“Matematikte dünya uluslar arası bir sınava girdim. Bu sınav bizim için bir yapı taşıdır. Bu benim için çok önemliydi. İleriki sınavlarımda bana çok faydası olacak. Bu sınavda 200 üzerinden 198 aldım. Normaldeki beklentim hatasız bir sınavdı ama bu başarı benim için gurur verici bir durum. Çok mutlu oldum, onur duydum.

Matematiğe olan sevgim; sayısal derslere olan ilgimden geliyor. Sayısal dersleri çok seviyorum, hiçbir zaman ezber yapmayı seven biri olmadım ama matematikte bir soruyu defalarca farklı yollardan çözüme ulaştırmışlığım oldu. Bunu çok seviyorum. Bu bana çok ilginç ve eğelnceli geliyor. Her zaman zevk alarak ve eğlenerek sorular çözdüm özellikle yapamadığım soruları ısrarla çözünce bundan büyük bir haz aldım. Bu yüzden matematik benim için çok önemli.

“Soru takviyesi açısından da ek ders aldım”

“Bu sınava 2 yılda hazırlandım. Çok fazla soru çözerek, zor soruları çözerek, kendimi çok zorlayan soruları çözmeye odaklandım. Kendimi hep bu yolla zorladım ve geliştirdim. Matematiğe özel ders aldım çünkü devlet okulundayım ve öğretmenlerim çok çok iyi olmasına karşın süre olarak yeterli değildi. Bu yüzden ek ders alma ihtiyacı hissettim. Sürekli soru çözdüm, soru takviyesi açısından da ek ders aldım.”

“Tıp eğitimi almak istiyorum”

“Üniversiteyi İngiltere’de okuyup tıp eğitimi almak istiyorum. Orası benim için zorlanacağım ama çok istediğim bir yer. Zorlanmaya hazırım.”

“İhtiyacım olan bilgileri yüzde 80 sınıfta almaya çalıştım”

“Hiçbir zaman okul sonrası eve gidip saatlerce çalışmadım. Hep sosyal olmaya da çalıştım. Arkadaşlarım bu bağlamda benim için çok önemli. Ben her zaman sınıfta iyi dinleyip anlamaya, ihtiyacım olan bilgileri yüzde 80 sınıfta almaya çalıştım. Bunun üzerinde soru çözerek severek yapmaya çalıştım. Sadece çalışmadım, gezdim de sosyal yaşamıma da dikkat ettim. Tenis oynuyorum ve resim çiziyorum. Bu tarz aktiviteler beni çok rahatlatıyor.”

“Teşvik edin, baskıcı olmayın…”

“Yemedim, içmedim çalıştım diye bir çalışma stili yok, bu sizi sadece kesinlikle teşvik etmez. Ailelere büyük iş düşüyor. Benim en büyük destekçilerim ailem, hocalarım, onlara minnettarım.

Fazla çalışmak değil kaliteli çalışmak çok önemlidir. Çocuğunuzu zorlamayın, onu dinleyin, o bir birey, ne yapmak istediğinin farkında. Onu teşvik edin o gerisini yapar yolunu bulur. Baskıcı olmayın.”

IGCSE Sınavı Matematik Dalı Dünya Birincisi, Biyoloji ve Kimya Dalı Avrupa Birincisi Yakın Doğu Koleji 11. Sınıf Öğrencisi Ayten Çamur: “Severek çalışmak, sistemli olmak çok önemli...”

Yakın Doğu Koleji 11. Sınıf Öğrencisi Ayten Çamur:

“Severek çalışmak, sistemli olmak çok önemli...”

Sistemli çalışmanın önemine değinen Yakın Doğu Koleji 11. Sınıf Öğrencisi Ayten Çamur, hislerini şöyle dile getirdi:

“Hiç özel ders almadan, kendi sistematik ve düzenli çalışmamla bu notları aldım. Bunda öğretmenlerimin çok büyük bir payı var. Gerektiğinde hafta sonu bile bize zaman ayırıp ders verdiler.

Bu sonuçları duyunca çok mutlu oldum. Matematikte 200 üzerinden 198, Kimyadan 180 üzerinden 178, biyolojiden ise 180 üzerinden 161 aldım. Biyoloji ve Kimya üzerinden Avrupa birincisi, matematik üzerinden ise dünya birincisi oldum.”

“Avrupa’da Cerrahi okumak istiyorum”

“Matematiği çocukluğumdan beridir çok seviyorum. Sayları, sayılarla oynamayı çok seviyorum.

Sosyal olarak da okul dışında piyano çalıyorum. Dışarı çıkmayı çok seviyorum. Yaklaşık 2 yıl bu sınavlara hazırlandım.

Hedefim tıp okumaktır. Avrupa’da Cerrahi okumak istiyorum.”

“Severek çalışmak, sistemli olmak çok önemli...”

“Sistematik ve iradeli oldukça bu başarıya ulaşmak mümkündür. Bunun için de hem öğrencinin hem de öğretmenlerinin özverisi çok önemli. Birlikte çalışılması, severek çalışmak, sistemli olmak çok önemli...

Haftanın her günü bir derse çalıştım. Sürekli soru çözdüm. Sınavlarda sorulan eski soruları sürekli çözdüm. Bunlar bana çok yardımcı oldu. Başta okulum ve aileme çok ama çok teşekkür ederim. Bana çok büyük yardımları dokundu.”