YENİDÜZEN ADVERTORIAL

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Kilo vermek için bitkisel çay ve tozlara yönelim her geçen gün daha fazla artıyor. Bu çaylardan belki de en etkilisi matcha çayı… Japonya’da çok fazla tüketilen yeşil çayın kurutulmuş ve özel bir yöntemle toz haline getirilmiş şekli olan bu toz, kısa sürede dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaya ve satılmaya başlanmış durumda. Tozun bu kadar popüler olmasında bazı belli başlı etkenler mevcut. Zayıflamada sağladığı etki buna örnek gösteriliyor. Toz matcha çayı giderek daha fazla ülkedeki kişiye ulaşıyor.

Matcha Çayı Nasıl Toz Haline Gelir

Matcha çayı toz haline gelmesi için gölgede bekletme tekniği ile oluşturulmaktadır. Gölgede belli bir süre beklenen yeşil çay daha sonra içerisine zararlı herhangi bir kimyasal madde katılmadan tozlaştırılır.

Kimler Kullanabilir

Matcha çayı bazı istisnalar dışında herkesin kullanabileceği bir çaydır. İçimi son derece basit olan bu çay, sadece hamileler, düzenli ilaç kullananlar, emziren anneler dışında, miktarını çok abartmamak şartıyla herkes tarafından kullanabilir. İlaç kullananların doktor kontrolünde alabildiği durumlar da vardır. Ancak anne adayları hamileliği yeni biten, süt salgılayan kadınlar bunu içmemelidir. Bebek beslendiği için, tozun içindeki metabolizma hızlandırıcı maddeler ona olumsuz etki edebilir. Fazla miktarda kullanım da çarpıntı yapabilmektedir.

Matcha Çayı Nasıl İçilir?

Matcha çayı içimi öncesinde bir kaşık matcha çayı tozu alınarak bardağa konur. Daha sonra fincanda birkaç damla su ile birleştirerek bunun kıvam alması sağlanır. Daha sonra kıvamın üzerine önceden kaynatılan 80-85 derece civarında su eklenir. Bu su eklendikten sonra çay karıştırılarak içilebilir. Metabolizma hızının yavaşladığı akşamüstü saatlerinde içilmesi avantajlıdır. Ancak sabah da içilebilir. Matcha çayı kullananlar için forum ya da bloglara göz atabilirsiniz.

Matcha Tozu ve Metabolizma Hızı

Metabolizma hızı ve matcha tozu arasında güçlü bir bağ vardır. Bu bağ sporla da ilgilidir. Kendiliğinden metabolizma hızlandırıcı olan toz, spordan belli bir süre önce içildiğinde daha fazla kilo vermenizi sağlar. Yağlar daha hızlı parçalanır. Kas erimesi olmadan yağların gitmesi, vücuttan atılması sağlanır. Diyet yapanlar açısından değerlendirilirse ağır diyet yapmamak şarjıyla bu çaydan içebilirsiniz. Ağır ve tek besin çeşidine dayalı bir beslenme şekliniz varsa ayrıca bir de spor yapıyorsanız çay zararlı olabilecektir. Çünkü diyetin kendisi de zararlıdır. Metabolizma hızını artıran bu çayla düzenli olarak kullanım dışında spor da yapılırsa etkili bir kilo verme sağlanabilir.

Matcha Tozu Nasıl Sipariş Edilir?

Matcha tozu siparişi vermek için işlem sırası çok kolaydır. Öncelikle sitemizde yer alan sipariş hattına ulaşabilir ve talep ettiğiniz paketi söyleyebilirsiniz. Sipariş verdikten sonra ürün hazırlanarak size gönderilmek üzere paketlenir. Bundan sonra şehir dışındaki müşterilerimiz için en geç 3 günde ürün ulaşacaktır. Gelen paketteki ürün bandrollüdür, faturalı şekilde size teslim edilir. Eğer paketin deforme olduğunu düşünüyorsanız bu halde teslim almayınız.