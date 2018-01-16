MATBAH-I AMİRE RESTAURANT

Zekai Altan

Ülkemde alışılagelmiş Türk Mutfağı lezzetlerinden lahmacun, pide ve Adana kebap gibi yiyecekler yaygın olarak biliniyor. Ve Türk mutfağı olarak tanınıyor. Bu doğru değildir. Buradaki nüfusun damak tadına gore arz talebi yaratan bir durumdur. Bundan, Türk ve Osmanlı mutfağı olarak bahsetmek sözkonusu olamaz. Yani Osmanlı ve Türk Mutfağı Adana kebap, lahmacun ve pide gibi yiyeceklerle tanınamaz. Birçok restorant vardır. Tabelalarında ya Türk ya da Osmanlı Mufağı yazılıyor. Her tabelaya kanmayın. Önemli olan tabelada yazılı isim değil, mönülerde sunulan lezzetler önemli. Bu tür restorantlara dikkat ederim. Daha çok başka bir ülkenin kültürünün öne çıkmasını sağlayacak ve bu doğrultuda arz-talebi nüfusa göre yaratmak, başka bir ülkenin mutfağını tatmak anlamına gelmez. Ülkemizde tam aksine alt kültüre sahip kitlenin karın doyurmak için fazla rağbet ettiği bir durum vardır. Geçen hafta rastgele değerli dostum Büyükkonuk eski Belediye Başkanı Sezai Sezen’in davetlisi olarak bir restoranta gittik. Restorant beni etkiledi. Bana Osmanlı mutfağı mönüleri sunduğunu söyledi. Benim ilk aklıma gelen gene lahmacun, Adana kebap ve acılı yiyecekler geldi. Restorantın adı Matbah-ı Amire.

OSMANLI-TÜRK MUTFAĞININ DOĞRU ADRESİ

Matbah-I Amire, Saray Mutfağı anlamını taşır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1475-1478 yıllarında yaptırılan Topkapı Sarayı’nın mutfak bölümü. 5250 metrekare alana yayılmış, 8 bölümden oluşur. Matbah-ı Amire’de 60 kişilik aşcı grubu ve 200 yamak çalışırdı. Matbah-ı Amire Restorant kapattırılan Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın Dereboyu’na giden karşısındaki yolu takip ederseniz hemen sağ tarafta. Çok güzel bir ortam. Girişte dar ve uzun bir koridor. Yol kenarı. Burada yemeklerinizi, içeceklerinizi alırken sigara içme alanı olarak da kullanılmaktadır. İç mekân da oldukça geniş. Işıklandırılması biraz loş. Sıcak ve hijyenik bir ortam. Zamanın çok kısa olduğu ve sürpriz bir restoranta geldiğim için pek hazırlığım yoktu. Fotoğraflarımı cep telefonum ile çektim. Mutfağa girip kısa bir göz atmak isterdim ancak buna da zamanım yetmedi. Kısa süreli bir yemek ve kısa süreli bir sohbet bu çalışmayı yapmama engel oldu. Yemek için takdim edilen mönü kartı çok kaliteli ve anlaşılabilir. Fiyatlandırılmış ve fotoğraflı aynı zamanda… Osmanlı mutfağında sunulan lezzetlerin tarihsel açıklaması ile bilgilendiriliyor. Tabii bu kadar ye beni diyen lezzetleri tatmaya olanak yoktur. Ancak ben seçimi işletme sahibi Gökhan Aslan’a bıraktım. Gökhan bey genç ve dinamik. İşini sevdiği ve önem verdiği belli oluyor. Osmanlı mutfağına oldukça çok önem veriyor. Önerilen mönüde giriş olarak Beyran çorbası, Ballı Gemici böreği, Matbah-I Amire Güveci ve tatlı olarak Nevzine tatlısı. Doğrusunu yazmak gerekirse Türkiye’de birçok mekan yorumladım ancak bu kadar kapsamlı bir Osmanlı Mutfağını bulduğumu söyleyemem. Hiç yoktur anlamında yazmıyorum. Nüfus ve coğrafyayı kıyaslayarak. İlk olarak isot ezmesi, havuç talatur yani cacık ve haydari tabağı servis edildi. Pide ve balon ekmek ile. İştah açıcı olarak. Doğru bir seçim. Pideyi batırarak yemek bir zevk oldu. Öyle bir de acıkmıştım ki ağzımın içinde oluşan o tadı anlatamam. İsot ezmesi Kıbrıslının damak tadına biraz acı gelse bile yenilebilir. İştahınızı da açar. Beyran çorbası Gaziantep mutfağına ait. Genelde kış aylarında içilir. Kuzu eti ince doğranmış kesilmiş kuzu eti, sirke, baharat ve bol sarmısakla yapılır. İçiniz ısınır ve enerji aldığınızı hissedersiniz. Ara sıcağa bayıldım. Sunumu da çok güzel. Ballı Gemici Böreği. İçerisinde dil, lor, beya ve tulum peyniri karışımı ile hazırlanan börek yanında bal ,ile yenir. Ve ana yamek olarak da Matbah-I Amire. Osmanlı yemeği. Kiremitte pişer. İçerisinde dana kuşbaşı, domates, yeşil biber, tereyağlı pirinç pilavı. Üzeri de pide ile kapatılarak fırınlanır. Buna benzer bir yemek yemiştim ancak şu an hatırlayamıyorum. Çok uzun zaman olacak ki bunu pek yapan olmadı. Yanında mini mevsim salatası. Ve final olarak da Nevzine tatlısı. Osmanlı tatlısı. Tahın, betmez ve ceviz ile yapılan bir tatlı. Gerçekten çok nefis bir mönü. Osmanlı-Türk mutfağını tanımak ve tatmak isterseniz Matbah-I Amire restoranta gidin. Lahmacunu da pideyi de tatın ancak Osmanlı-Türk mutfağının en iyi lezzetlerini burada bulacaksınız. Gökhan Aslan’ı tebrik ederim. En azından böyle tarihsel ve kültürel içerikli lezzetleri bu ülkeye taşıdığı ve yatırım yaptığı için.

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