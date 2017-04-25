Gazeteci Nezire Gürkan’ın İkinci Cumhurbaşkanı ve eski başbakanlardan Mehmet Ali Talat ile röportajlarından oluşan “MAT-Mehmet Ali Talat” adlı kitap, cuma günü tanıtılacak.

Tanıtım/imza etkinliği, Mehmet Ali Talat’ın da katılımıyla saat 18.00’de Galbur Restoran’da yapılacak.

Işık Kitabevi tarafından yayımlanan kitap, toplam 12 röportajdan oluşuyor. Bunlardan 11’i başbakanlık döneminden başlayarak ve özellikle cumhurbaşkanlığı döneminde yayımlanan röportajlar.

İlk kez bu kitapta yayımlanan 12. röportaj ise, ağırlıkla eski Kıbrıslı Rum liderlerden Dimitris Hristofyas’a yanıt niteliğinde. “Sessizleştirilen Tarih” adlı kitabıyla Talat’la ilgili ithamlarda bulunan, Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin iddialara yer veren Hristofyas’a Talat ilk kez bu röportajla yanıt verdi.