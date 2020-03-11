Eczacılar Birliği, dün yaşanan kaosla ilgili basın açıklaması yaptı. Birlik Başkanı Umut Öksüz, hastalığın belirtilerini anlattı, dünyadaki verileri paylaştı.

Koronavirüs ile nezlenin karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Öksüz, vakaların evde karantinaya alınarak iyileştirilebileceğini, ölüm oranlarının düşük olduğunu paylaştı.

Özellikle çocukların riskli grupta olmadığını vurguladı. Riskli grubun bağışıklık sistemi zayıf kişiler olduğunu belirtti.

Domuz gribinin Koronavirüsten daha çok ölüme yol açtığını ifade ederek, Korona’nın bu kadar büyük paniğe yol açmasının nedeni olarak daha hızlı bulaşmasını gösterdi.

Öksüz, "Maskeyi hasta olan bireyler taksın, açık havada sağlıklı bireylerin maske takmasına gerek yok".