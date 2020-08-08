Maskesiz fırına giren belediye başkanının başı dertte

Larnaka'ya bağlı Aradippou Belediye Başkanı Evangelos Evangelides'in başı, maske takmadan bir fırına girdiği için dertte...

Cyprus Mail'in haberine göre Evavngelides'in, Covid-19 salgının başgösterdiği bahar aylarında bölgedeki bir fırına maskesiz girdiğini gösteren fotoğrafı sosyal medyada yayımlandı.

Fotoğrafı çeken kişiye göre, belediye başkanı fırına maskesiz girerek personele maske satıp satmadıklarını sordu.

Olumsuz yanıt alan ancak halihazırda fırına girmiş bulunan Belediye Başkanı Evangelos Evangelides, alacaklarını alıp parasını ödeyip çıktı.

Fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması ve polis tarafından görülmesi üzerine konunun yargıya taşınması söz konusu oldu. Polisin belediye başkanıyla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.