Mağusa’da faaliyet gösteren “Arslan Market” isimli iş yerine girerek para, sigara ve puro çalan maskeli hırsızlar Y.S ile M.U tutuklandı. “Dükkan açma” ve “Sirkat” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlılar aleyhine 1'er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Para, sigara ve puro çaldılar...

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Çebi, zanlılarn 11 Eylül tarihinde saat 05:15 raddelerinde Mağusa’da faaliyet gösteren “Arslan Market” isimli işyerinin kilidini hasar vermeksizin sökerek içeriye girdiklerini ve içeriden yaklaşık 200 TL madeni para, 6 paket sigara ve 2 adet puro sirkat ettiklerini açıkladı. Çebi, zanlıların 13 Eylül tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Çebi, zanlıların 1'er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 1'er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.