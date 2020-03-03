CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, hastane yangınında çıkan zehirli dumandan etkilenmemesi için temizlikte ve diğer konularda görev alan kişilere ve devlet erkânına özel maske verilmediğini dile getirdi, “Maske yoksa, temin edene kadar insanları böyle bir yere sokamazsınız” dedi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli “Hastane Yangını ve Kriz Yönetimi” konulu konuşmasında, hiç bir sorun yaşanmaması gereken bir yerde, sağlık hizmetlerinin amiral gemisinde yaşanan yangının yurttaşın ciğerini yaktığını belirtti.

İncirli, yangının bir bina yanmasının ötesinde olduğuna işaret ederek, binlerce insanı etkileyen bir binanın gözetilmesi ve korunması gerektiğini dile getirdi. İncirli, yangının kimyasallar ve radyoaktif maddelerden dolayı görünmeyen bir zarara da yol açabileceğini kaydetti.

Hastaların tahliyesi ve yangının söndürülmesi sırasında görev alan herkese teşekkür eden İncirli, iki hastanın hayatını kaybettiğini, hastalara kapılarını açan özel ve kamu hastanelerine de teşekkür etti.

İncirli, kriz masasının oluşturulmasının geciktiğini, kararların alınması sürecinin de uzadığını kaydederek, acil bir durumla karşılaşan insanların nereye başvuracağını bilemediği saatler yaşandığına işaret etti.

Çıkan zehirli dumandan etkilenmemesi için temizlikte ve diğer konularda görev alan kişilere ve devlet erkânına özel maske verilmediğini dile getiren İncirli, “Maske yoksa, temin edene kadar insanları böyle bir yere sokamazsınız” dedi.

Yangının ardından risk değerlendirmesi yapılması gerektiğini belirten İncirli, güvenli bir şekilde hastanenin yeniden çalışmaya başlaması gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli:

“İkinci katta radyoaktif madde yok”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, büyük bir başarı ve özveriyle çalışarak hastaların tahliyesinin en iyi şekilde yapıldığını belirtti.

Yangının çıktığı ikinci katta radyoaktif madde bulunmadığını ve yapılan ölçümlerde de kimyasal maddeye rastlanmadığını kaydeden Pilli, tüm ölçümlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini kaydetti.

Hastanede çok güzel bir tahliye yapıldığını kaydeden Pilli, sivil savunma, itfaiye, polis, asker, sağlık çalışanları ve halka teşekkür etti.

Dumandan etkilenen veya yanan bir kişi bulunmadığını söyleyen Pilli, cihazlara bağlı hastalarla kalp bölümündeki kişilerin tahliyesinin hassas bir süreç içerdiğini ve iki vefat yaşanmasının üzücü olduğunu belirtti.

Pilli, yanan kısmın kalp damar cerrahisi bölümü olduğunu, süratle hastanenin açılacağını ancak gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade etti.

Yanan her şeyin basınla paylaşılacağını dile getiren Pilli, yangından sonra kamu hastanelerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ve bu hastaneleri güçlendirmek gerektiğini belirtti.

Kalp damar cerrahisi bölümünün halkın güvenini kazanan bir yer olduğunu ve süratle eskisinden daha iyi hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Pilli, “Bu pahalı bir bölümdür. Gelen yardımlarla ne yapılacağını açıklayacağız” diye konuştu.

Pilli, yangın sırasında herkesin görevini bildiğini, ona göre davrandığını bu nedenle başarı sağlandığını belirtti.

Türkiye’den teknik eleman gelmediğini söyleyen Pilli, “Bizim kendi elemanlarımız vardır. Onlar görev almıştır” dedi.

Pilli, ayakta tanı merkezi, göğüs, enfeksiyon, diş, eko, poliklinik merkezi, psikiyatri, diyabet, thalasaemia merkezinin çalışmakta olduğunu söyledi.

Şu anda kardiyovasküler servisinin izole edildiğini kaydeden Pilli, sigortanın, sorumluluğunda olan yerlerin tamirini üstleneceğini belirtti.