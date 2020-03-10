‘Maske ve dezenfektan’a yoğun talep!

Ülkede ilk koronavirüs tespitinin ardından, virüsten korunma için ‘maske ve dezenfektanlara’ talep arttı.

Çok sayıda kişi eczanelere koştu, uzun kuyruklar oluşturdu. Marketlerdeki dezenfektan raflarının da boşaldığı gözlemlendi.

YENİDÜZEN’in bilgi aldığı bazı eczacılar özellikle okulların da tatil edilmesini kararın açıklanmasını ardından çok sayıda kişinin panikle eczaneye koştuğunu belirtti.

Birçok eczanede maske, dezenfektan ve saf alkolün tükendiği de ifade ediliyor.

Eczanelerde dışında, marketlerde de büyük bir rağbet var.

Mağusa'daki bir marketten çekilen görüntüde maske takmış yurttaşların toplu alışveriş yaptığı görülüyor.

Market personelleri maske ve eldiven takıyor, birçok kişi el arabası dolusu malzeme satın alıyor.