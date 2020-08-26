Maske takmayanlara toplam 322 bin Euro ceza

Kıbrıs’ın güneyinde 1 Ağustos’tan bu yana, maske kullanmayan kişilere toplam 322 bin Euro’luk ceza kesildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs polisinin söz konusu tarihten bugüne kadar 23 bin 76 denetim gerçekleştirdiğini ve zorunlu maske kullanımı kuralını ihlal edenlere 322 bin Euro ceza kestiğini yazdı.