Maske takmama cezası 300 Euro

Güneyde kamu alanlarında maske takmak zorunlu oldu, uymayanlar 300 Euro ceza ödeyecek.

Son günlerde güneyde artış gösteren Covid-19 vakalarının önüne geçmek için hükümet yeni önlemler aldı, maske kullanımını kamuya açık iç alanlarda zorunlu kıldı. Yeni uygulamanın özellikle bankalar, alışveriş merkezleri, hastaneler, marketler ve kiliseler için geçerliği olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in de yer aldığı bu sabahki Sağlık Komitesi toplantısında alınan kararları açıkladı.

Kararların bu gece yarısından itibaren geçerli olacağını belirten Ioannou, salgına karşı alınacak ek önlemler arasında PCR testlerini artırmak olduğunu söyledi.

Havaalanlarında bugüne kadar yapılan günlük 600 test yerine bin PCR testi yapılacağını paylaşan Sağlık Bakanı, testlerin Ada’ya dönen Kıbrıslılarda yoğunlaşacağını da aktardı.

Yaşlı bakım evlerinin ziyarete gidenlerin alınan hijyen önlemlerine uymasını isteyen Sağlık Bakanı Ioannou, restoran ve barlardaki denetimlerin de sıklaşacağını bildirdi.

Son vakaların daha fazla Limasol’da görülmesi üzerine şehirde sosyal toplantılarda azami kişi sayısı tekrar 10 ile sınırlandırıldı. Kafe ve restoranlada ise iç mekanlarda 75, dış mekanlarda da 150 kişi kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın kiliseler için de geçerli olduğuna dikkat çeken Ioannou, Limasol’daki sıkı önlemlerin 3 hafta geçerli olacağını söyledi.

Kaynak incyprus/çeviri yenidüzen