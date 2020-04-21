Lefkoşa25 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Maske ihalesi ertelendi
Maske ihalesi ertelendi

Maske ihalesi ertelendi

Maliye Bakanlığı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü, yarın yapılması planlanan Muhtelif Yarım Yüz Maskesi İhalesinin ertelendiğini duyurdu.

A+A-

Maliye Bakanlığı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü, yarın yapılması planlanan Muhtelif Yarım Yüz Maskesi İhalesinin ertelendiğini duyurdu.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ihale 29 Nisan Çarşamba gününe ertelendi.

Bu haber toplam 273 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler