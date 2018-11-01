Masada Kıbrıs sorunu vardı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kıbrıs Çalışma Grubu dün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve heyetiyle yemekli toplantıda bir araya gelerek gelişmeleri değerlendirdi. Müzakere heyetlerinde görev yapan Toumazos Tsielepis’in de yer aldığı AKEL heyetiyle, Kıbrıs Sorunu’nda gelinen aşama ve BM Genel Sekreterinin geçici özel danışmanı Lute’un adaya gelişi ele alındı. BM Genel Sekreterinin Güvenlik Konseyi’ne sunduğu son raporun da tartışıldığı görüşmede olası gelişmeler hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.