Masada iki yasa var

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün saat 11.00’de, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la görüşecek.

Resmi temaslar için Ankara’da olacak Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise görüşmeye katılamayacak.

TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, her hafta perşembe günleri yapılan Cumhurbaşkanı-hükümet olağan görüşmesi, Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanan müşavirlikle ilgili düzenlemeler içeren iki yasanın imza öncesi açıklığa kavuşması gereken hususlarının ele alınması amacıyla bugüne alındı.

Anayasa uyarınca, Cumhurbaşkanı’nın söz konusu yasalarla ilgili gerekli işlemi yapması için öngörülen süre de bugün dolacak.