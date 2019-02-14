Masabaşı Meyhane’de keyifli geceler

Girne Ozanköy'de faaliyet gösteren Masabaşı Meyhane konuklarını eşsiz tatlar ile fasıl eşliğinde unutulmaz anlar yaşatıyor.

Geçtiğimiz akşam mekanı dolduran Masabaşı Meyhane'nin müdavimleri, fasıl ekibiyle unutulmaz gecelerden birini yaşadılar.

Masabaşı Meyhane'nin direktörleri Mustafa Akerler ile Gulu Guseinov, misafirlerini evlerindeymiş gibi ağırladıklarını, zengin meze ve eşsiz lezzetler sunarak Ozanköy'de fark yarattıklarını ve bunu da konuklarından aldıkları geri dönüşümler sayesinde kendilerini mutlu ettiğini belirttiler.

Guseinov, 14 Şubat için de yoğun rezervasyon taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını ve 14 Şubat Sevgililer Günü için sürprizler olacağını söyledi.