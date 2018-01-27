“Masa tenisini yayma çalışmalarımız var”

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, yılın 11 ayında aktif olan bir sezonları olduğunu belirtti. Uluslararası organizasyon yapma adına planların olduğunu belirten Bekiroğulları, masa tenisini ilkokullara yayma ve altyapıyı geliştirme adına çalışmaların olduğunu söyledi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları ve yönetim kurulu üyeleri, spor basını ile bir araya gelerek sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Bekiroğulları federasyonun faaliyetleri, altyapı çalışmaları ve yapmak istedikleri organizasyonlarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Bekiroğulları faaliyetler ve hedeflerle ilgili bilgi verdi

Lefkoşa Eziç Restorant’ta gerçekleşen sohbet toplantısının ilk kez düzenlendiğini belirten Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, ilk olarak kulüp başkanları ile bu tür bir toplantıyı yaptıklarını, basın mensupları ile sezon içerisinde bu toplantıları geleneksel olarak yapmayı amaçladıklarını ve masa tenisinin geleceğinin yanı sıra yapmayı planladıkları faaliyetler hakkında bilgi vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Bekiroğulları: “Yılın 11 ayı aktif bir sezonumuz var”

Spor basınının bugüne kadar kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Bekiroğulları, ağustos ayından bu yana liglerin oynandığını, bugün de gençler liginin başlayacağını söyledi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde liglerin oynandığını ve yılın 12 ayının 11 ayında sezonun devam ettiğini belirten Bekiroğulları, bir buçuk ay sürecek olan gençler liginin ardından büyükler ligi ile haziran ayında sezonu noktalayacaklarını ifade etti.

Uluslararası organizasyon çalışması

Uluslararası organizasyon anlamında planların olduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, iki ay önce Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanını misafir ettiklerini, yapılan protokol çerçevesinde mart ayında Türkiye ve üçüncü ülkelerden gelecek olan takımlarla uluslararası bir organizasyonu düzenlemeyi amaçladıklarını belirtti.

“Masa tenisini yayma çalışmalarımız var”

Görevi devraldığı dönemde 9 kulübün olduğunu, bugün kulüp sayısının 14 olduğunu söyleyen Bekiroğulları, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacakları protokolle ilkokullara ve bölgelere masa tenisini yaymayı amaçladıklarını dile getirdi. Yapılacak olan protokolle bölgelere ve ilkokullara gerek malzeme gerekse eğitmenler göndererek altyapıya yönelik bir çalışma yapmayı hedeflediklerini söyleyen Bekiroğulları, yeni hükümetle bunu hayata geçirmek istediklerini, masa tenisini yayma yönünde çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

“Çocuklarımız tabi ki daha iyilerine layıktır”

‘En fazla yaşadığınız sorun nedir?’ şeklindeki soruya Bekiroğulları, ekonomik olarak cevap verirken Spor Dairesi’nden şikayet etme gibi bir durumlarının söz konusu olmadığını söyledi. Federasyon binasında yaptıkları çalışmaları göstermek amacı ile birgün basın mensuplarını orada ağırlamak istediklerini söyleyen Bekiroğulları, salonun altyapısında iyileştirmeler yaptıklarını, atıl vaziyetteki odaları yenilediklerini ve yönetim kurulunu üst kata taşıkdıklarını belirtti. Bekiroğulları ‘Bunlar yeterli mi? Değil. Çocuklarımızı tabi ki daha iyilerine layıktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.