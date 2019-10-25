Martılar göğü, kışı, özgürlüğü selamladı





Sonbahar kendini hissettirdi. Gök gürültülü, sağanak yağışlı günlerle birlikte, Kıbrıs adası bir yaz mevsimini daha geride bıraktı. Kış kapkara bulutları, erken çöken karanlığı, titreten soğuğuyla değil martılarla da geldi. Larnaka’da gün doğumuna eşlik eden martılar, Limasol’dan Lapta’ya Lefke’den Ay Napa’ya düşen yağmura kafa tuttular. Martılar, kışı, göğü, insandan çok daha fazlasına sahip oldukları özgürlüğü selamladılar.

| Fotoğraf: KIPE / KATIA CHRISTODOULOU