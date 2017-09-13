Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maronit Başpiskopos Youssef Soueif’i kabul etti.

Ay Mamas Ayini'ni yasaklama kararı ile gündeme gelen ve eleştirilerin odağı olan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bu kez, "Maronitlerin köylerine geri dönüşünü" konuştu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ile Genel Müdür Kemal Köprülü’nün de yer aldığı görüşmede, Maronitlerin köylerine dönüşüyle ilgili alınan karar değerlendirildi ve görüş alış verişinde bulunuldu.



Görüşmenin detayları açıklanmadı