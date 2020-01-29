Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 35,43 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 104,73 kilometre açıklarında saat 16.37'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.