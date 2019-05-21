Marketten yiyecek çaldılar, tutuklandılar

Haspolat’ta, Bahar Sokak üzerinde bulunan dört kişinin müşterek kaldığı ikametgahın mutfak kapısı açılarak içeriden 3 adet cep telefonu çalındı.

Polis soruşturmasında meselede zanlı olarak görülen M.A.K. (E-19) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Göçmenköy’de ise, Lemar süpermarkete müşteri olarak giden F.D. (K-20) ve A.L.’nin (K-17) toplam değerleri 84 TL olan muhtelif yiyeceği alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi. Zanlılar tutuklandı.

YARALAMA

Alsancak’ta, dün akşam bir otelde müşteri olarak kalan W.L.Y. (E-28), tartıştığı otel görevlisi Ö.G’nin.(E-28) kendisine vurması üzerine tasarrufunda bulundurduğu makas ile otel görevlisini kolundan yaraladı. W.L.Y tutuklandı.

YANGIN

Lefkoşa’da Kardeşler Pasajı içerisinde, faaliyet gösteren İşbir Muhasebe isimli iş yerinin mutfağında ocak üzerinde unutulan tencerenin aşırı ısınması neticesinde çıkan yangın sonucu mutfak dolapları ile gazocağı tamamen yanarak, iş yeri ise çıkan isten zarar gördü.

Lefkoşa’da Namık Kemal Sokak üzerinde Naciye Bicen’e ait ikametgah içerisinde bulaşık makinesinin elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın sonucu, bulaşık makinesi, 1 adet mikrodalga fırın, ahşap raflı dolap ve dolap içerisindeki muhtelif mutfak malzemeleri yanarak zarar gördü.

Erdemli köyü ovasında, elektrik trafosu katalizörlerinin patlaması neticesinde çıkan yangın sonucu Mehmet Hastağ’a ait 3 dönüm biçilmemiş arpa, Halil Tütüncüoğluları’na ait 4 dönüm alan içerisindeki kuru otlar ile 6 zeytin ağacı yanarak zarar gördü.

Düzova’da Kemal Hacıveli ’nin kullanımında bulunan biçerdöverin egzozundan çıkan kıvılcım sonucunda çıkan yangın neticesinde Emine Hubeyli’ye ait iki dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü.

Tüm yangınlar İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

KAYIP ŞAHIS

Dün 22:30 sıralarında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Maryna Kushnir (K-26) yattığı servisten izinsiz olarak ayrıldı. Maryna Kushnir aranıyor.

İŞ KAZASI



Minareliköy’de Çiftlik Sokak üzerinde, Alanyalı Ahşap Yapım Satım Şirketi tarafından yapımı devam eden inşaatta çalışan Azat Shamuradov (E-43) inşaatın ikinci katında ahşap profilleri duvara yerleştirdiği sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Olayda yaralanan Azat Shamuradov kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde her iki ayak topuğunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu.