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Marketten para, sigara ve tavuk çaldılar

Marketten para, sigara ve tavuk çaldılar

Girne’de çalıştıkları marketin kasasından 100 TL nakit para ile 2 adet tavuğu ve 1 adet sigarayı çaldıkları tespit edilen S.B.(E-21) ve A.G.(E-19) tutuklandı.

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Girne’de çalıştıkları marketin kasasından 100 TL nakit para ile 2 adet tavuğu ve 1 adet sigarayı çaldıkları tespit edilen S.B.(E-21) ve A.G.(E-19) tutuklandı. Polis açıklamasına göre Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arabasından uyuşturucu çıktı

Güneşköy-Güzelyurt anayolunda seyrederken kullanımındaki arabada yapılan aramada, tütün ile karışık uyuşturucu madde; 1 adet ucu yanık sarma sigara ve 1 adet ucu yanık sarma sigara izmariti ile yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan S.C.(E- 34) tutuklandı.
Dün saat 19:00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Girne'de izinsiz ikamet

Girne’de gerçekleştirilen suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında denetimler sonucu izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

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