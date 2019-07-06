Marketten içki çaldı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir market içerisinden içki çalmakla suçlanan zanlı A.K. tutuklanarak bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Buket İnce, 05.07. 2019 tarihinde saat 12: 50 raddelerinde Lefkoşa Ortaköy’de faaliyet gösteren Lemar isimli süpermarket içerisinde Kıbrıs’ın güneyinde sakin A.K.’nın söz konusu market içerisinden değeri 130 TL olan bir adet 70’lik Chivas Regal marka içkiyi sirkat ettiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlının tasarrufunda sirkat etmiş olduğu 1 adet 70’lik Chivas Regal marka içki ile olay mahallinde tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belitti. Meselenin tahkikatının yeni başladığını ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu söyleyen polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün sure ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, özür dileyerek, hasta olduğunu, ailesinin yanına gitmek istediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi, zanlının doktor kontrolünden geçirilmesine ve soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.