Markette sıra kavgası için kavga ettiler

Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı A. B, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil, 20 Kasım’da Lefkoşa’da saat 19.40’da Şehit Arif Diktepe Sokak adresindeki Okay 21 apartmanının önünde bulunan kaldırım üzerinde A.B. ile M.G. bir taraf, M.A. ile K.A. diğer taraf markette sıra konusunda kavga ettiklerini belirtti. Polis memuru Aygün Karagil, kavgada A.B’nin tasarrufundaki kesici aletle M.A’nın sağ kol üst kısmından hafif şekilde yaraladığını söyledi. Karagil, bıçağın arandığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden söz alan Zanlı A.B, “Ben de darp edildim. Olayda metal kullanılmadı. Elimde sopa vardı. Sopayla yaralanmış olmalı” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.