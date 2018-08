YENİDÜZEN’in her hafta hazırladığı Alışveriş Sepeti’nde bu hafta sadece Lefkoşa ve civarındaki büyük marketler yer aldı: Farklı marketlerde aynı marka ürünlerin fiyat farkı şaşırttı…

Fehime ALASYA

Her hafta Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında yapılan alışveriş sepeti bu kez Lefkoşa ve civarındaki marketleri ele aldı.

Farklı marketlerde yer alan aynı ürünlerin fiyatını araştıran YENİDÜZEN birçok üründe görülen fiyat farkını ortaya koydu.

Marketlerde aynı markalarda görülen farklı fiyatlar hem yerli hem de ithal ürünlerde göze çarparken, en büyük fiyat farkının et reyonu ve bebek bezlerinde ortaya çıktığı görüldü.

Erülkü, Reis, Metropol ve Lemar Süpermarket arasında yapılan fiyat araştırmasında, temizlik malzemeleri, market bölümü, et, meyve ve sebze reyonları mercek altına alındı.

Bir ailenin evindeki temel ürünleri kapsayan YENİDÜZEN’in alışveriş sepetinde genel toplamda 607 TL’den başlayıp 755 TL’yi gören fiyatlara rastlandı.

Alışveriş sepetinde yer alan aynı ürünlere Erülkü’de 607 TL, Reis’te 754 TL, Metropol’de 705 TL, Lemar’da ise 755 TL ödendiği görüldü.

Marketlerin temizlik malzemeleri, market bölümü, et, meyve ve sebze reyonlarında inişli çıkışlı, üründen ürüne fark gösteren fiyatlar yer aldı.

FARKLI MARKET, AYNI MARKA, UÇURUM FARK: Kıbrıs’ın kuzeyinde dört market bir de askeri kantinden alınan ürün fiyatlarında şaşırtan farklar ortaya çıktı. Farklı fiyatlar hem yerli hem de ithal ürünlerde göze çarpıyor. 150 gramlık Con Kahve'nin fiyatı 4,90 TL’den başlayıp 6,40 TL’ye ulaşırken, Bingo yumuşatıcı 12,70 TL’den başlayıp 20 TL’ye çıkıyor.

Yerlide de ithalde de fiyat farkları



Market bölümünde yer alan kuru baklagiller hemen hemen tüm marketlere özgü ambalajlarda yer alırken, bunun yanında farklı çeşitler de görmek mümkün.

Marketlere özgü ambalajlanan kuru baklagil fiyatları diğer firmalara karşın bir nebze olsa da yine daha uygun fiyata reyonlarda yer aldı.

Her markette yer alan bazı aynı markalarda ise yine de kuruş farklarla değişken fiyatlar görüldü.

Marketlerde aynı markalarda görülen farklı fiyatlar hem yerli hem de ithal ürünlerde göze çarpıyor. Buna göre; 150 gramlık Con Kahve 4,90 TL’den başlayıp 6,40 TL’ye ulaşıyor.

En önemli temizlik malzemesi olan aynı marka yumuşatıcı 12,70 TL’den başlayıp 20 TL’ye çıkarken, 28 TL’den başlayan çamaşır ilaçları 51 TL’yi buluyor.

Yine benzer durumda fiyatları farklılık gösteren ürünler arasında Domestos ve nescafe de yer aldı.

85 kuruştan 1,50 TL’ye somon ekmek

Her evin temel gıdası olan ekmek çeşitlerinden ise somon ekmek, baklagillerde olduğu gibi markete özgü üretim veya ambalajlarla karşımıza çıkarken, burada da fiyat farkı olduğu gözlemleniyor.

Erülkü Süpermarket’te 85 kuruş olan somon ekmek, Reis Süpermarket’te 1,50 TL olarak reyonlarda yer alırken, Lemar’da 1,45 TL, Metropol’de ise 1,25 TL’den tüketiciye ulaşıyor.

BEBEK BEZİNDE 24 TL’LİK FARK: Bebekli ailelerin en büyük tüketimi arasında ilk sıralarda yer alan bebek bezleri markete göre değişkenlik göstererek 25 TL’den başlayıp 50 TL’ye dek yükseldi.

Bebek bezinde 24 TL’lik fark!

Bebekli ailelerin en büyük tüketimi arasında ilk sıralarda yer alan çocuk bezlerinde ise neredeyse iki katı fiyat farkı görüldü. Prima 2 marka bebek bezleri markete göre değişkenlik göstererek 25 TL’den başlayıp 50 TL’ye dek yükseldi. Bebek bezlerinde oluşan 24 TL’lik fiyat farkı yanında 38 TL’den başlayan çocuk mamalarının ise 50 TL’yi aştığı görüldü.

TON BALIK VE BİFLERDE ŞAŞIRTAN FİYATLAR: Dün yapılan piyasa araştırmasında 340 gramı 17 TL’yi aşan bif fiyatlarına karşın 13 TL civarında fiyatlara da rastlanırken bazı ton balığı markaları ise 25 TL’ye raflarda yerini aldı.

Bazı Bif ve Ton balık fiyatlarında kargaşa

Son günlerde sosyal medyada fiyat değişikliğinden ötürü gündemde olan bazı bif ve ton balığı fiyatlarında ise kargaşa yaşandığı görüldü. Bif fiyatlarının yükseldiği veya yükseleceği söylentilerine karşın bazı marketlerde reyonlar adeta yağmalandı.

Dün yapılan piyasa araştırmasında 340 gramı 17 TL’yi aşan bif fiyatlarına karşın 13 TL civarında fiyatlara da rastlandı. Tüm bunların yanında ise Erülkü Süpermarket’teki Zwan bif reyonundaki tüm ürünlerin tükendiği gözlemlendi.

Öte yandan bazı ton balığı fiyatlarının ise bir anda 10 TL civarından 25 TL’ye yükselmesi kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Bazı market yetkilileri buna karşın fiyatların aşağıya çekilmesine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

KURU SOĞAN TÜM MARKETLERDE TEK FİYAT: Sebze meyve reyonlarında görülen farklı fiyatlara karşın kuru soğan piyasa araştırması yapılan tüm marketlerde neredeyse tek fiyat olarak 4,75 TL’ye karşımıza çıktı.

Sebze reyonunda TEK fiyat kuru soğanda!

Marketlerin sebze reyonunda yer alan yeşilliklerde ise yine fiyat farkları görüldü. Günlerdir konuşulan domatesin kilosu en uygun Reis Supermarket’te görülürken, buna karşın muz ise en yüksek fiyattan yine burada yer aldı.

6 TL’den başlayan muzun kilosu, marketine göre 10 TL’ye dek ulaşıyor. Bunun yanında sebze ve meyvelerdeki şaşırtan diğer fiyat farkları arasında börülce, verigo üzüm ve kavun yer aldı.

Kilosu 11 TL’den başlayan börülce 18 TL’yi aşan fiyatlara ulaşırken, 11 TL’den başlayan verigo üzüm 13 TL, 3 TL’den başlayan kavun ise 5 TL’yi aşıyor.

Sebze ve meyve bölümünde dikkat çeken önemli bir ayrıntı da kuru soğanın kilosunda yaşandı.

Piyasa araştırması yapılan üç markette de tek fiyat olarak karşımıza çıkan kuru soğan olurken kilosu 4,75 TL’den reyonlarda yer aldı.

ET FİYATLARINDA MARKETLER ARASI UÇURUM FARK: Marketlerden alınan fiyatlar arasında en büyük fark ise et reyonlarında görüldü. 58 TL’den başlayan kuzu pirzolanın kilosu 88 TL’yi aşan fiyatlara ulaştı.

Et fiyatlarında marketler arası uçurum fark

Lefkoşa ve civarındaki marketlerden alınan fiyatlar arasında en büyük fark et reyonlarında görüldü.

En uygun et fiyatları Lefkoşa’daki Reis Supermarket’te yer alırken, en yüksek fiyatlar Metropol Supermarket’te görüldü.

Buna göre Reis’te 58,90 TL olan kuzu pirzolanın kilosu Erülkü’de 78 TL, Lemar’da 79 TL, Metropol’de ise 87,90 TL olarak görüldü.

ASKERİ KANTİN: Yapılan fiyat araştırmasında Lefkoşa’daki bir askeri kantindeki bazı ürünler de alışveriş sepetine katıldığı zaman tüm marketler arasında en uygun fiyatlara askeri kantinde rastlandı.

Askeri kantin ucuzlukta başı çekiyor

Yapılan fiyat araştırmasında Lefkoşa’daki bir Askeri Kantindeki bazı ürünler de alışveriş sepetine katıldığı zaman tüm marketler arasında en uygun fiyatlara askeri kantinde rastlandı.

Askeri kantin reyonunda yer alan domestos, bulaşık ilacı ve baklagil fiyatlarının diğer tüm marketlerden daha uygun fiyatlara olduğu görüldü. Bebek bezlerinde ise Erülkü Süpermarket’in Askeri Kantinden daha ucuz olduğu dikkatleri çekti.