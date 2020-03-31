Marketler saat 20:00’de kapanmadan memnun

Marketler Birliği, tüm marketlerin akşam saat 20:00’de kapanmasını ve saat 21:00’den sabah 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı getiren karara ilişkin memnuniyet belirtti.

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu açıklamasında, bu kararın halkın ve market çalışanlarının korunmasına yönelik çalışmalara büyük katkısı olacağı görüşünü de belirtti.

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Marketler Birliği olarak, Bakanlar Kurulunun tüm marketlerin akşam saat 20:00’de

kapanmasını öngören ve saat 21:00’den sabah 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı

getirilmesini de içeren kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz.

Kararların, dünyamızı derinden olumsuz bir şekilde etkileyen yeni tip koronavirüs salgını

tehlikesine karşı, halkımızın ve market çalışanlarımızın korunmasına yönelik çalışmalara

büyük katkısı olacaktır.

Türkiye’nin de desteği ile Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki hükümetin salgın tehlikesine

karşı, halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen başarılı çalışmaları da yerinde ve gerekli

bulduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.

Üst örgütümüz olan K.T. Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın etkin desteği ile Marketler Birliği

olarak tüm market çalışanlarımız ile birlikte koronavirüs salgını tehlikesine karşı, halkımızın

sağlığını koruma mücadelesinde katkısı ve emeği olan sağlık çalışanlarımıza, polislerimize,

eczacı, kasap ve benzinci kardeşlerimize ve çalışanlarına da teşekkürlerimizi sunarız.

Halkımıza çağırımız, marketlere temel ihtiyaçlarını karşılamak için gelmeleri ve marketlere

gelirken yanlarında küçük çocukları ile ebeveynlerini getirmemeleri yönündedir.

Marketlerde bulundukları süre içerisinde sosyal mesafeyi korunmaya da özel olarak dikkat

etsinler.

Market işletmecilerimizden de işyerlerinde koronavirüs salgını tehlikesine karşı verilen

mücadelede uyulması gereken tüm kurallara titizlikle uymalarını önemle rica ederiz.”