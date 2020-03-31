Marketler saat 20:00’de kapanmadan memnun
Marketler Birliği, tüm marketlerin akşam saat 20:00’de kapanmasını ve saat 21:00’den sabah 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı getiren karara ilişkin memnuniyet belirtti.
Marketler Birliği, tüm marketlerin akşam saat 20:00’de kapanmasını ve saat 21:00’den sabah 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı getiren karara ilişkin memnuniyet belirtti.
Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu açıklamasında, bu kararın halkın ve market çalışanlarının korunmasına yönelik çalışmalara büyük katkısı olacağı görüşünü de belirtti.
Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu’nun açıklaması şöyle:
“Marketler Birliği olarak, Bakanlar Kurulunun tüm marketlerin akşam saat 20:00’de
kapanmasını öngören ve saat 21:00’den sabah 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı
getirilmesini de içeren kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz.
Kararların, dünyamızı derinden olumsuz bir şekilde etkileyen yeni tip koronavirüs salgını
tehlikesine karşı, halkımızın ve market çalışanlarımızın korunmasına yönelik çalışmalara
büyük katkısı olacaktır.
Türkiye’nin de desteği ile Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki hükümetin salgın tehlikesine
karşı, halk sağlığının korunmasına yönelik yürütülen başarılı çalışmaları da yerinde ve gerekli
bulduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.
Üst örgütümüz olan K.T. Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın etkin desteği ile Marketler Birliği
olarak tüm market çalışanlarımız ile birlikte koronavirüs salgını tehlikesine karşı, halkımızın
sağlığını koruma mücadelesinde katkısı ve emeği olan sağlık çalışanlarımıza, polislerimize,
eczacı, kasap ve benzinci kardeşlerimize ve çalışanlarına da teşekkürlerimizi sunarız.
Halkımıza çağırımız, marketlere temel ihtiyaçlarını karşılamak için gelmeleri ve marketlere
gelirken yanlarında küçük çocukları ile ebeveynlerini getirmemeleri yönündedir.
Marketlerde bulundukları süre içerisinde sosyal mesafeyi korunmaya da özel olarak dikkat
etsinler.
Market işletmecilerimizden de işyerlerinde koronavirüs salgını tehlikesine karşı verilen
mücadelede uyulması gereken tüm kurallara titizlikle uymalarını önemle rica ederiz.”