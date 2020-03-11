Marketler Birliği: “Stoklar yeterli, endişeye gerek yok”

Marketler Birliği, halkın temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek stoklarının bulunduğu ifade ederek, temel gıda ve temel tüketim malzemelerinde kıtlık ve fiyat artışlarının yaşanmasını gerektirecek bir durum olmadığını kaydetti.

Marketler Birliği tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında toplumda Korona virüs endişesiyle doğan endişeyle birçok marketteki temel tüketim maddelerinin bittiğini ifade ederek, endişeye gerek olmadığı çağrısını yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir Alman turistte tespit edilen yeni tip Corona virüs (Covid-19) ve ardından tedbir amaçlı olarak kapatılan okulların, kreşlerin ardından marketlerde büyük bir izdiham yaşandı. Birçok markette neredeyse temel tüketim maddeleri silindi, süpürüldü. Bu nedenle böyle bir endişeye gerek olmadığı açıklaması yapmak ihtiyacı duyduk.

Temel ihtiyaç malzemeleri ve temel gıda ürünlerinde ülkemizde herhangi bir kıtlık yoktur. Gerek birliğimize bağlı orta ölçekli marketlerde, gerekse ithalatçı/üretici şirketlerde halkımızın temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek stoklar mevcuttur. Temel gıda ve temel tüketim malzemelerinde kıtlık ve fiyat artışlarının yaşanmasını gerektirecek bir durum olmadığını ancak bu doğrultuda yapılan şikayetlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ve gerek ALO171 - KKTC Tüketici Şikayet Hattı’na gerekse de Odamıza (KTEZO) şikayetlerin iletilebileceğini halkımıza duyururuz”

"Panik yok"

Öte yandan Kıbrıs Rum Marketçiler Birliği de halkı sakin olmaya davet etti, marketlerde yeterince stok olduğunu duyurdu.

Cyprus Mail’e konuşan Birlik Başkanı Andreas Hadjiadamou, dün temizlik ürünleri, tuvalet kağıdı ve şişe suyuna yoğun talep olmasına rağmen yeterince stok olduğunu panik yaratacak bir durum olmadığının güvencesini verdi.