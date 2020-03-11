Marketçiler Birliği Başkanı Tansel Nizam:“En fazla talep temizlik ürünlerine”

Vatandaşın panik halinde marketlere akın etmesini YENİDÜZEN’e değerlendiren Marketçiler Birliği Başkanı Tansel Nizam, temizlik ürünlerine gıda ürünlerinden daha fazla talep olduğunu ifade etti.

Vatandaşın dayanıklı gıda ürünlerine de yöneldiğini anlatan Nizam, özellikle anti-bakteriyel sıvı sabunlar, temizlikte kullanılan alkol, detol, tuvalet kağıdı, rulo, peçete, ıslak mendil, maske, eldiven, sirke, kolonya gibi temizlik ürünlerinin çok fazla satıldığını anlattı.

“Temizlik ve hijyeni ön planda tutmak doğru adımdı”

Dün yapılan yoğun alışverişte vatandaşın temizlik ve hijyeni ön planda tutmasının doğru bir hareket olduğunu belirten Nizam, ‘bitebilir düşüncesiyle’ ihtiyaç fazlası alışverişin de yapıldığını sözlerine ekledi.

Nizam, şöyle devam etti: Yani dün bence aslında doğru ürünlerde alışverişe yöneldik, yani temizlik ve hijyene önem verdik. Aşırısı tabi ki doğru değildi ama yapılması gereken de buydu.

Bence panik olunmadı, buna karşın her şeyin ithal olduğu bir ülkede ‘bitebilir düşüncesiyle’ ihtiyaç fazlası alışveriş yapıldı. Ülkemize mal ulaşımı zordur o yüzden insanlar bir tane alacağına 3 tane aldı.

Bilhassa dayanıklı gıdaya da talep oldu ama temizlik yine de önde geldi. Bu hareket de bize halkımızın bilinçli olduğunu gösterdi. Özellikle bu tavrı gözlemledim. Bence bu panik değildi.

Maske vb. ürünlerin ithalatçıları anında fiyatları yükseltince marketler şamar olanı oldu ama yine de fiyatları yükseltmedik. İmalatçı ve tedarikçileri yükseltti. Bakanlık bunu bir an önce tespit etmeli. Diğer temizlik ürünleri normal fiyatına satıldı. Hiç fırsatçılık yapan marketçi olmadı. Bu günler dayanışma günüdür, fırsatçılık günü değil.

“Ülke genelinde stok durumumuzdan endişe duyulmasın”

Bazı temizlik ürünlerinin stoklarda azaldığına ilişkin de yorumda bulunan Nizam, “Gıda ürünlerinde hiçbir sıkıntı yok, olacağını da sanmıyorum. Paniğe gerek yok, halk rahat olsun” dedi.

“Döviz krizinde durum çok daha kötüydü”

Genel anlamada bir kıtlık-eksiklik yaşanmayacağını savunan Nizam, geçmişte yaşanan döviz krizini ve alışverişe yansımasını anımsatarak, dün gelişen olayların daha bilinçli ilerlediğini anlattı. Nizam, “Ağustos ayındaki döviz patlamasında durum daha kötüydü. O gerçek bir panikti, düşünmeden alış veriş yapılıyordu. Şimdi insanlar bilinçli, temizlik ürünlerine öncelik veriyor.

Bayram öncesine denk gelen döviz krizinde durum çok daha kötüydü. O dönemde tedarikçiler veya tüccar, marketlere mal göndermiyordu, fiyatlarla oynanıyordu, şimdi fiyatlar oynamıyor, mal gönderiliyor.” şeklinde konuştu.