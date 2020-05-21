Market zanlıları teminata bağlandı

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat, kasti hasar, kanunsuz bıçak taşıma ve sokağa çıkma yasağını ihlal etme suçlarından tutuklanan zanlılar M.A.R.M.Q. ve A.A.M.A. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Gencer mahkemeye olguları aktardı. Polis zanlıların 17 Mayıs’ta akşam 11’de Dereboyu Market isimli işyerine zorla girerek, içecek sirkat ettiğini anlattı. Zanlıların derdest emri ile tutuklandığını ifade eden polis, üstlerinde yeşil reçeteye tabi Rivotril marka 21 adet hap bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlıların Bakanlar Kurulu tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen sokağa çıktıklarının tespit edildiğini kaydetti. 18 Mayıs’ta zanlıların evinin arandığını, toplam 80 adet daha hap ve yanı sıra sirkat edilmiş içecek bulunduğunu dile getirdi. 5 adet bantlanmış paket bulunduğunu ancak uyuşturucu olmadığının tespit edildiğini ifade etti. Polis, ayrıca hapların yeşil reçeteyle yazıldığının belirlendiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını belirterek, üniversite öğrencisi olan zanlıların yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, zanlı M.A.R.M.Q.’ın 5 bin TL ve zanlı A.A.M.A.’nın ise 7 bin TL nakdi teminat yatırmaları koşullarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.