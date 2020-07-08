Market park yerinde cinsel taciz

Önder Alışveriş Merkezi park yerinde bir kadına cinsel tacizde bulunan zanlı H.Ç.C tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı H.Ç.C’nin, “Cinsel Taciz, Cinsel Davranış” suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 07.07.2020 tarihinde, saat 17.00 raddelerinde, Lefkoşa'da, Önder Alışveriş Merkezi park yerinin kuzey kısmında zanlının kadına cinsel tacizde bulunup suç işlediğini anlattı. Polis, 07.07.2020 tarihinde zanlı aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilmiş olan derdest emri gereği ile tutuklanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Zanlı, suçlamaları reddetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.